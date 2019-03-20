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20.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Экс-главком Черноморского флота призвал разместить Ту-22М3 в Крыму

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Источник изображения: Лысцева Марина/ТАСС

"Возможное размещение Ту-22М3 в Крыму я оценил бы позитивно, оно будет целесообразным", – заявил газете ВЗГЛЯД бывший главком Черноморского флота, экс-глава комитета по обороне адмирал Владимир Комоедов, оценивая появившиеся в СМИ данные о якобы размещении в Крыму бомбардировщиков Ту-22М3.

"В советское время они там были и подчинялись Черноморскому флоту. Основное их предназначение – это борьба с авианосными группировками США. Американцы там постоянно держат одну–две авианосные ударные группы. В каждой такой группе было по 95 самолётов, из них 60 ударных, в том числе – носители ядерного оружия", – пояснил Комоедов, командовавший Черноморским флотом ВМФ России в 1998-2002 годах.

"Когда я командовал флотом – мы уступали турецкому флоту в 4-8 раз. Сейчас паритет достигнут, но когда НАТО подтягивает свои силы в этот регион, то превосходство бывает в 23-25 раз, если там размещены 2 авианосные группы", – добавил собеседник.

"А этому надо как-то препятствовать. Потому возможное размещение Ту-22М3 в Крыму я оценил бы позитивно, оно будет целесообразным. Там и аэродромы под них есть. Правда, во времена Украины их загубили, но они подлежат восстановлению", – констатировал Комоедов.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев заявил о размещении Ту-22М3 на авиабазе в поселке Гвардейском в Крыму; это якобы был ответ на размещение комплексов противоракетной обороны США в Румынии.

Позже председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов опроверг слова Бондарева, добавив, что на данный момент "в Крыму сформирована самодостаточная межвидовая группировка сил, способная отразить любые попытки нападения вероятного противника".

Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил необходимость размещения бомбардировщиков Ту-22М3 в Крыму.


Алексей Нечаев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Румыния
США
Турция
Украина
Продукция
Ту-22М
Персоны
Бондарев Виктор
Шаманов Владимир
Проекты
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ЧФ
Ядерный щит
ЯО
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