В "Роскосмосе" пообещали вскоре отправить космонавтов на Луну

Российские космонавты скоро полетят на Луну, заявил во вторник, 19 марта, официальный представитель госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко.

"Скоро", — ответил он на соответствующий вопрос журналистов на пресс-конференции, посвященной началу четырехмесячного изоляционного эксперимента SIRIUS. "Особенно в космических масштабах, я бы даже сказал, очень скоро", — уточнил он ТАСС.

9 февраля советник гендиректора госкорпорации "Роскосмос" по науке Александр Блошенко заявил, что дата полета российских космонавтов на Луну еще не определена.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия и США 19 марта запустят совместный экспериментальный проект SIRIUS по моделированию полета на Луну и изучению ее поверхности для строительства базы.

В экипаж SIRIUS войдут трое мужчин и три женщины в возрасте от 28 до 30 лет. Эксперимент продлится четыре месяца.