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20.03.2019
ЦАМТО

Naval Group и ECA Robotics поставят минные тральщики ВМС Бельгии и Нидерландов

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Изображение выбранного для постройки для ВМС Бельгии и Нидерландов перспективного тральщика-искателя мин разработки консорциума французского судостроительного объединения Naval Group и французской компании ЕСА Robotics
Изображение выбранного для постройки для ВМС Бельгии и Нидерландов перспективного тральщика-искателя мин разработки консорциума французского судостроительного объединения Naval Group и французской компании ЕСА Robotics.
Источник изображения: министерство обороны Бельгии

ЦАМТО, 19 марта. Минобороны Бельгии 15 марта объявило о подписании с консорциумом Belgian Naval and Robotics, сформированным французскими компаниями Naval Group и ECA Robotics, соглашения о поставке и техническом обслуживании 12 новых минных тральщиков для ВМС Бельгии и Нидерландов.

Консорциум Naval Group и ECA Robotics был выбран по итогам тендера, в котором также принимали участие Imtech Belgium с Damen Schelde Naval Shipbuilding и консорциум Sea Naval Solutions, в состав которого входили Thales, STX France, Socarenam и EDR. Правительства двух стран одобрили реализацию проекта 15 марта.

Согласно подписанному в начале 2018 года министрами обороны Нидерландов и Бельгии меморандуму о взаимопонимании, руководство проектом закупки возложено на Бельгию. Тем не менее, в состав тендерной комиссии были включены представители обеих стран. Каждая из двух стран планирует закупить по шесть кораблей, оснащенных соответствующими системами противоминной обороны. Совместное приобретение должно снизить стоимость покупки и обслуживания кораблей.

По информации МО Нидерландов, общая стоимость программы составит около 2 млрд. евро (2,3 млрд. долл.). По данным депутата парламента Бельгии Жоржа Дальманя (Georges Dallemagne), стоимость контракта составляет 1,853 млрд. евро, из которых Бельгия заплатит 887 млн. евро, Нидерланды – 966 млн. евро.

Всего в рамках проекта будут приобретены 12 кораблей, которые заменят 5 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ВМС Бельгии, а также корабль обеспечения "Годетия" и 6 минно-тральных кораблей класса "Трипартит" ВМС Нидерландов. Сроки эксплуатации этих кораблей превышают 30 лет и истекают в 2023 году.

Каждый новый корабль будет оснащен модульными дистанционно управляемыми подводными и надводными аппаратами, которые позволят обнаруживать и обезвреживать мины противника. Благодаря новой концепции применения, материнский корабль и его экипаж смогут оставаться за пределами минных заграждений, используя только беспилотные системы. Согласно требованиями к тральщикам, они должны обеспечить проведение операций на глубинах до 300 м для нейтрализации в сложных условиях всех типов морских мин и самодельных взрывных устройств.

Первый из 12 кораблей планируется поставить ВМС Бельгии к концу 2023 года, а ВМС Нидерландов – в 2025 году. Последняя платформа должна быть поставлена в 2029 году.

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Страны
Бельгия
Нидерланды
Франция
Компании
Damen Shipyards
ECA Group
Fincantieri
Thales
Проекты
БПЛА
Робот
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