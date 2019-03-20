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20.03.2019
ЦАМТО

А.Рахманов: заказы ОСК на предстоящие 10-12 лет превышают триллион рублей

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Стенд Объединенной судостроительной корпорации. Архивное фото
Стенд Объединенной судостроительной корпорации. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

ЦАМТО, 19 марта. Объем заказов "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) на предстоящие 10-12 лет превышает триллион рублей. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Двенадцатилетие мы встречаем достаточно уверенно, учитывая, что объем заказов корпорации на следующие 10-12 лет существенно превышает триллион рублей", – сказал А.Рахманов на презентации коллекции моделей кораблей из фондов Государственного центрального музея современной истории России, отреставрированных при поддержке ОСК.

По его словам, гособоронзаказ в прошлом году ОСК выполнила полностью, на 100%.

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Страны
Россия
Компании
ОСК
Проекты
Гособоронзаказ
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