А.Рахманов: заказы ОСК на предстоящие 10-12 лет превышают триллион рублей

ЦАМТО, 19 марта. Объем заказов "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) на предстоящие 10-12 лет превышает триллион рублей. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам президент ОСК Алексей Рахманов.

"Двенадцатилетие мы встречаем достаточно уверенно, учитывая, что объем заказов корпорации на следующие 10-12 лет существенно превышает триллион рублей", – сказал А.Рахманов на презентации коллекции моделей кораблей из фондов Государственного центрального музея современной истории России, отреставрированных при поддержке ОСК.

По его словам, гособоронзаказ в прошлом году ОСК выполнила полностью, на 100%.