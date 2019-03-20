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20.03.2019
ТАСС

В NASA анонсировали старт восьмимесячного эксперимента SIRIUS в 2020 году

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Подготовка к эксперименту по длительной изоляции SIRIUS
Подготовка к эксперименту по длительной изоляции SIRIUS.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

В американском космическом ведомстве сообщили, что примут участие и в годовом эксперименте SIRIUS

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Восьмимесячный изоляционный эксперимент SIRIUS должен состояться в 2020 году, сообщила во вторник журналистам официальный представитель NASA по программе исследований человека Дженнифер Фогарти.

"Пока сроки реализации следующего восьмимесячного эксперимента SIRIUS находятся в стадии обсуждения, но я думаю, эксперимент состоится в 2020 году, поздней весной - летом", - сказала она.

По словам Фогарти, NASA также примет участие и в годовом эксперименте SIRIUS. Планируется направить от двух до трех представителей США для участия в следующих двух экспериментах. Она также отметила, что предположительно число членов экипажа в следующих миссиях также останется неизменным - шесть человек.

Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем (ИМБП) РАН и NASA в сотрудничестве с партнерами из Германии, Франции, Италии и других стран. Он предусматривает серию экспериментов в целях подготовки к полетам в дальний космос.

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Теперь должен состояться эксперимент по четырехмесячной изоляции, потом - восьмимесячный эксперимент, а затем - годовое исследование.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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