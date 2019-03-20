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20.03.2019
ТАСС

Роскосмос пообещал "очень скоро" отправить на Луну космонавтов

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Владимир Устименко
Владимир Устименко.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Академик РАН Юрий Батурин, в свою очередь, отметил, что в будущих лунных миссиях будет востребован опыт, полученный в ходе эксперимента SIRIUS, который имитирует полет экипажа на орбиту Луны

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко пообещал, что российские космонавты очень скоро полетят на Луну.

"Скоро. Особенно в космических масштабах, я бы даже сказал, очень скоро", - сказал он журналистам на пресс-конференции, посвященной началу четырехмесячного изоляционного эксперимента SIRIUS.

В свою очередь, академик РАН Юрий Батурин отметил, что в будущих лунных миссиях будет востребован опыт, полученный в ходе эксперимента SIRIUS. Эксперимент имитирует полет международного экипажа на орбиту Луны, работу там и даже выбор места для будущей лунной базы.

В конце 2018 года Совет РАН по космосу принял концепцию российской лунной программы, однако поручил ее дополнить. В Роскосмосе сообщали, что эта программа будет реализована в несколько этапов до 2040 года. До этого предлагались разные концепции программ освоения дальнего космоса, включающих миссии к Луне, а датой первого пилотируемого полета назывались и 2031, и 2030 год.

Проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station) проводится совместно ИМБП РАН и Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в сотрудничестве с партнерами из Германии, Франции, Италии и других стран. Он предусматривает серию экспериментов в целях подготовки к полетам в дальний космос.

Первый из серии совместных российско-американских экспериментов SIRIUS был проведен в ноябре 2017 года, его продолжительность составила 17 дней. Теперь должен состояться эксперимент по четырехмесячной изоляции, потом - восьмимесячный эксперимент, а затем - годовое исследование.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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