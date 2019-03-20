Раскрыта предыстория "Посейдона"

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Первая советская атомная подводная лодка (АПЛ) К-3 должна была получить одну термоядерную торпеду диаметром полтора метра, предназначенную для поражения береговой инфраструктуры противника, сообщил "Звезде" конструктор Радий Шмаков.

"Мы проектировали подлодку К-3 именно с ударом возмездия, с большой торпедой. Военных к этому кораблю не допустили. Проектировали специалисты, которых штучно отбирал [советский кораблестроитель] Владимир Николаевич Перегудов", — сказал специалист.

Одним из противников подобного вооружения выступал главком ВМФ Николай Кузнецов ( в 1939-1947 и 1951-1955 годах). "Особенность боевого применения мегаторпеды подразумевала небольшое расстояние до цели, с которого может быть произведен пуск. Нужно было подойти к береговой черте противника. При этом там сильно развиты средства противолодочной обороны, и вероятность уничтожения подлодки была велика. Поэтому было принято решение отказа от мегаторпеды", — уточнил гендиректор конструкторского бюро "Малахит" Владимир Дорофеев.

В настоящее время Россия создает аналогичную мегаторпеду — ядерный подводный беспилотник "Посейдон".