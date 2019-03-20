Авианосец "Адмирал Кузненцов" отремонтируют к 2021 году

Ремонт и модернизация единственного авианосца ВМФ России "Адмирал Кузнецов" будет закончена в срок в 2021 году. Об этом сообщил журналистам президент "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов.

"У нас готов план, который обеспечит ремонт и модернизацию корабля в 2021 году. Возможно, уйдем вправо на два-четыре месяца. План заключается в том, чтобы на судоремонтном заводе №35 в Мурманске будут модернизированы мощности. Первая часть этого процесса — сухие доки завода", - отметил Рахманов.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 11435 "Адмирал Кузнецов" вошел в состав Северного флота в 1991 году. Его полное водоизмещение достигает 59,1 тысячи тонн, наибольшая длина - 306 метров. Авианосец может нести до 50 самолетов и вертолетов, вооружен противокорабельными и зенитными ракетными комплексами, артиллерийскими установками.