Основа подводных сил: опубликовано видео испытаний "Борея"

Минобороны опубликовало видео испытания подводного ракетоносца "Борей"

Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". На видео показано, как экипаж готовится к отплытию, а затем подлодка передвигается у поверхности на полном ходу. Публикация видеозаписи приурочена ко Дню моряка-подводника, который отмечается России 19 марта. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев, комментируя испытания, отметил, что подводные силы ВМФ находятся в активной фазе развития.

Министерство обороны РФ опубликовало видеозапись испытаний подводного ракетоносца типа "Борей". На записи продемонстрировано, как члены экипажа готовятся к отправлению, после чего показывается движение ракетоносца на полном ходу.

Видеозапись приурочена ко Дню моряка-подводника, который отмечают в России 19 марта.

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев заявил телеканалу "Звезда", что российские подводные силы сейчас активно развиваются.

"Развернуто серийное строительство атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", - сказал он.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" может стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. До 2020 года на вооружение планируется принять восемь подлодок этого проекта.

Длина крейсера составляет 170 м, ширина - 13,5 м, а подводное водоизмещение - 24 тыс. т. Подводные лодки могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".

В декабре американский портал We Are The Mighty опубликовал статью, в которой описываются последствия удара российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками. В материале отмечается, что подводная лодка "Юрий Долгорукий", оснащенная крылатыми ракетами "Булава", в теории может стереть с лица земли десятки американских городов. Каждая из 16 таких ракет преодолевает 9 тыс. км, следовательно, "Юрий Долгорукий" способен атаковать Нью-Йорк, даже находясь к западу от Гавайев.

В материале отмечается, что в случае конфликта с Вашингтоном Москва могла бы сперва ударить по американским оборонным объектам, многие из которых расположены на Гавайях. Авторы статьи полагают, что лучшей точкой для атаки этой цели является Мексиканский залив, поскольку оттуда ракеты могут долететь практически до любого американского штата.

"Хищник медленно поднимается из глубин Мексиканского залива, как Годзилла, но еще более разрушительный и смертоносный", - сообщается в статье.

Главным преимуществом российских ракет, по мнению журналистов, является мощность баллистических ракет. Суммарная мощность взрывчатки составляет более 9,5 тыс. килотонн. Авторы отмечают, что 96 боеголовок могут достигнуть десятки американских городов и военных объектов.

В таком случае под огнем уцелеет только штаб командования воздушно-космической обороны Северной Америки, тогда как другие базы и военные объекты с большой долей вероятности будут уничтожены, отмечается в публикации.

"Сотни тысяч людей погибнут, десятки американских ядерных бомбардировщиков, подводных лодок и ракет будут уничтожены, ограничивая наши возможности реагирования. И все это только с одной вражеской подводной лодкой", - пишет We Are The Mighty.

Статью прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин. Он заявил, что российские подлодки по праву считаются лучшими в мире.

"Сегодня Российская Федерация является полноправной хозяйкой подводного мира, и наши подлодки являются лучшими в мире. То, что им дают объективную оценку, это правильно. Нам бы самим не хотелось об этом напоминать, потому что нашу страну и так часто рассматривают в качестве какого-то "агрессора", который пытается всех пугать дубинками", - сказал он в разговоре с ФАН.

Американские СМИ не в первый раз обращают внимание на российские подводные лодки. В октябре журнал The National Interest опубликовал материал, в котором указал, что российские подлодки могут нанести удар по Европе и США. При этом надводные военно-морские силы России, по мнению авторов, не представляют угрозы для ВМС США, но, несмотря на это, у Вашингтона и его союзников по НАТО есть поводы для беспокойства.

Командующий военно-морскими силами США в Европе Джеймс Фогго рассказал, что одна из причин "беспокоиться" и быть "бдительным" - это как раз российский подводный флот.

Анна Юранец