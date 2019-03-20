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20.03.2019
Российская газета

Российские и таджикские военные проведут стрельбы на полигоне Ляур

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РСЗО БМ-21 "Град"
Установка реактивного залпового огня РСЗО БМ-21 "Град".
Источник изображения: ТАСС

Подразделения 201-й российской военной базы и вооруженных сил Республики Таджикистан совершили марш на полигон Ляур, где примут участие в совместных учениях с боевой стрельбой.

"Военнослужащие двух стран отработают отражению наступления условного противника, его блокирования и уничтожения. Поддержку мотострелкам обеспечат реактивные системы залпового огня "Град", - сообщает сегодня пресс-служба Центрального военного округа.

Завершатся учения 22 марта. В них принимают участие около 700 российских военнослужащих и 150 военнослужащих Таджикистана, задействованы РСЗО "Град", БТР-82А, автомобили "Урал".

Напомним, находящаяся в Таджикистане 201-я военная база - это крупнейший военный объект России за ее пределами.

Между тем

Российские военнослужащие провели в Екатеринбурге совместную командно-штабную тренировку с коллегами из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Представители иностранных армий приняли участие в разрешении условной кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе.


Татьяна Воробьева

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