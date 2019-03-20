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20.03.2019
Российская газета

"Бореи" и "Ясени" станут основой подводных сил Северного флота

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота.

Подводный ракетоносец "Князь Владимир" и многоцелевая АПЛ "Казань", построенные по модернизированным проектам 955А и 885М, уже этой осенью, после завершения оставшихся испытаний, вольются в боевой состав ВМФ России и "будут нацелены на работу в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана". Об этом в канун Дня моряка-подводника заявил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

По его словам, сегодня подводники-североморцы эксплуатируют порядка десяти различных проектов атомных подводных лодок.

- В дальнейшем, по мере поступления новых кораблей и вывода из боевого состава отслуживших свой срок, естественным путем пройдет унификация и останется 2-3 проекта атомных подводных лодок стратегического и многоцелевого назначения, - рассказал адмирал Евменов. - Через 15-20 лет основу подводных сил Северного флота будут составлять модернизированные корабли проектов "Борей" и "Ясень".

А пока остаются в строю и успешно несут боевую службу проверенные в делах и хорошо зарекомендовавшие себя корабли-ветераны предыдущих поколений. Причем, это техника с высоким модернизационным потенциалом.

- В прошлом году, - уточнил командующий, - после ремонта и модернизации в боевой состав подводных сил флота вернулись ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Тула" проекта 667 БДРМ и многоцелевая атомная подводная лодка "Гепард" проекта 971. Они уже неоднократно выполняли поставленные задачи в море и послужат Родине еще более десяти лет.

Позитивные перемены отметил адмирал Евменов и в подготовке экипажей для АПЛ и дизель-электрических подводных лодок. В 2018 году их выучка "достигла своего оптимального уровня" - возросла интенсивность выходов в море, количество выполненных боевых упражнений и общая "наплаванность" личного состава.

- Основным критерием оценки является готовность кораблей и их экипажей к выполнению задач по своему основному предназначению в море. В том, что сегодня подводники-североморцы готовы выполнить все поставленные задачи на 100 процентов, я не сомневаюсь, - заключил командующий.

А пресс-служба Северного флота в подтверждение слов своего командующего напомнила о знаковых и даже рекордных достижениях 2018 года. Среди таких - стрельба четырьмя (подряд) межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" из Белого моря по боевому полю Кура на Камчатке. "Упражнение" выполнил экипаж подводного крейсера "Юрий Долгорукий" под командованием капитана 1 ранга Владимира Ширина.

Еще один пример такого рода - стрельба многоцелевой атомной подводной лодки, которая находилась в одной из бухт Кольского полуострова, по полигону Чижа в Архангельской области высокоточной крылатой ракетой. Тем самым была подтверждена возможность применения высокоточного ракетного оружия практически из пункта базирования АПЛ.

Эти и еще более десяти достижений подводников-североморцев "занесены в Книгу рекордов Вооруженных сил России", цитирует своего командующего пресс-служба Северного флота.


Александр Емельяненков

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Булава-30
К-335 Гепард
Казань АПЛ
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
885 Ясень
955 Борей
971 Щука-Б
Арктика
СФ
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