МИД России отверг требования США об уничтожении комплексов с ракетой 9М729

Россия ни при каких обстоятельствах не пойдет на уничтожение ракетных комплексов с ракетой 9М729, которая якобы, по мнению Вашишгтона, нарушает Договор по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом говорится в заявление ведомства, распространенном в связи с участием главы МИД Сергея Лаврова в сессии конференции по разоружению в Женеве. Комментарий опубликован на сайте МИДа.

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В заявлении в частности говорится, что американская сторона "не готова к диалогу", отвергает все инициативы РФ, нацеленные на урегулирование встречных претензий сторон в контексте выполнения ДРСМД. Была отклонена сама идея взаимных уступок, подчеркнули в МИД.

США зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в адрес России, добиваясь односторонних действий с российской стороны, в частности проверяемого уничтожения комплексов с ракетами 9М729, якобы нарушающими договор. На это мы пойти не можем. Наши предложения остаются в силе, но стучаться в закрытую дверь мы больше не будем

- говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что Россия вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию США ракет ракет средней дальности, о производстве компонентов для которых уже заявили в США.

США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию

- заявили в дипведомстве, добавив, что категорически не приемлют заявления США, которые пытаются выдать ответные шаги России как ракетную угрозу с ее стороны, из-за которой США якобы вынуждены нарушать договор и разрабатывать новые ракетные системы средней и меньшей дальности наземного базирования.