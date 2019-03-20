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20.03.2019
Российская газета

Появилось первое фото нового российского пулемета калибра 7,62 мм

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Источник изображения: rg.ru

Российские оружейники создали новейший пулемет калибра 7,62 миллиметров. Его фотография уже опубликована в интернете.

Изображение нового пулемета и краткая информация о нем размещены на страницах предприятия-разработчика "Молот-оружие" в социальных сетях "ВКонтакте" и Facebook. Речь идет об инициативной разработке.

Пулемет имеет комбинированные питание: лента, магазин или короб. "Не калашоид", - подчеркивается в сообщении.

Также пулемет называют "младшим братом" ВПО-214.

Сообщается, что автоматика построена на коротком ходе ствола, а сам ствол является сменным. Точные характеристики оружия не сообщаются.


Руслан Мельников

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Проекты
ИТ
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