СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
Командование Военно-морского флота России рассматривает возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев проекта "Борей" до десяти.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на иформированный источник. Собеседник агентства добавил, что проговаривается вариант добавления еще двух атомных подлодок проекта "Борей" к восьми уже заказанным.
"РГ" уже писала о том, что на Северный флот поступают новые субмарины, и через 15-20 лет основу подводных сил СФ будут составлять модернизированные корабли проектов "Борей" и "Ясень". Об этом в преддверии Дня моряка-подводника, который отмечается 19 марта, рассказал главком Северного флота адмирал Николай Евменов.
- В этом году Северный флот усилят первые представители этих проектов - ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой крейсер "Казань". Они будут нацелены на работу в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана, - добавил адмирал.
Уже построены и вошли в состав флота три подлодки класса "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". В нынешнем году ВМФ России должен получить подлодную лодку "Князь Владимир", о которой и говорил адмирал Николай Евменов. Она войдет в состав Северного флота.
Атомные стратегические ракетоносцы класса "Борей" четвертого поколения имеют длину 170 метров, ширину - 13,5 метра. Экипаж - 107 человек, включая 55 офицеров. Подводная скорость - 29 узлов. Могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава".
Светлана Цыганкова
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"Борей" в 2 раза дешевле "Ясеня" , а количество ракет в арсенале нового Борея-КР может достигать 64 ед. в отличии от 36 КР у Ясеня.
После выпуска 8 стратегических Бореев с МБР Булава полне можно было бы выпустить четвёрку не ядерных Бореев вооружённую Цирконами и дальнобойными Калибрами.
"Борей" в 2 раза дешевле "Ясеня" , а количество ракет в арсенале нового Борея-КР может достигать 64 ед. в отличии от 36 КР у Ясеня.
вот именно что Борей с ПКР и КР это не Борей а недоЯсень .
и это не самый лучший вариант для ВМФ , эта идея как я понял идет от переделанных Огайо ?
они будут хороши только в роли ударных ПЛ вооруженных КР для ударов по наземным целям .
и да , дальность Цирконов позволяет иметь не самую лучшую ПЛ для ее пуска , но в такой роли и Борей излишне дорог , можно сделать более дешевый вариант.
22.05.2018 ТАСС
Источник: Россия построит еще шесть атомных стратегических подлодок класса "Борей-А"
Строительство новой серии подлодок проекта 955А начнется на "Севмаше" после 2023 года, уточнил собеседник агентства
Стратегические атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955Б "Борей-Б" не вошли в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы, после 2023 года на "Севмаше" будет построено еще шесть субмарин проекта 955А "Борей-А". С их передачей число новых стратегических подлодок в боевом составе флота достигнет 14 единиц, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
https://vpk.name/news/215877_istochnik_rossiya_postroit_eshe_shest_atomnyih_strategicheskih_podlodok_klassa_boreia.html