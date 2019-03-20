СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"

Командование Военно-морского флота России рассматривает возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев проекта "Борей" до десяти.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на иформированный источник. Собеседник агентства добавил, что проговаривается вариант добавления еще двух атомных подлодок проекта "Борей" к восьми уже заказанным.

"РГ" уже писала о том, что на Северный флот поступают новые субмарины, и через 15-20 лет основу подводных сил СФ будут составлять модернизированные корабли проектов "Борей" и "Ясень". Об этом в преддверии Дня моряка-подводника, который отмечается 19 марта, рассказал главком Северного флота адмирал Николай Евменов.

- В этом году Северный флот усилят первые представители этих проектов - ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" и многоцелевой крейсер "Казань". Они будут нацелены на работу в высоких арктических широтах подо льдами Северного Ледовитого океана, - добавил адмирал.

Уже построены и вошли в состав флота три подлодки класса "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". В нынешнем году ВМФ России должен получить подлодную лодку "Князь Владимир", о которой и говорил адмирал Николай Евменов. Она войдет в состав Северного флота.

Атомные стратегические ракетоносцы класса "Борей" четвертого поколения имеют длину 170 метров, ширину - 13,5 метра. Экипаж - 107 человек, включая 55 офицеров. Подводная скорость - 29 узлов. Могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава".

Светлана Цыганкова