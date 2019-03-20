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20.03.2019
Российская газета

Свой среди чужих: фото Т-72 с крестами бундесвера появились в Сети

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Источник изображения: rg.ru

После объединения Германии Т-72 бывшей Национальной народной армии ГДР некоторое время оставались на вооружении армии ФРГ.

В Сети появились сделанные в 1991 году фотографии непривычно выглядящих танков - на их башни нанесены опознавательные знаки бундесвера. Правда, прослужить в новом качестве им пришлось недолго - в 1992 году их отправили на базы хранения.

"Семьдесят вторые" соединения ННА Германской Демократической Республики получили одними из первых среди армий Варшавского договора - в конце 70-х годов. Это были танки ранней экспортной модификации с оптическим прицелом-дальномером ТПД-2-49. Затем стали поступать Т-72М с более совершенными лазерными ТПД-К1.

После 1982 года прибыли модернизированные Т-72М1, имевшие более мощную броневую защиту.

Танкисты ГДР, ранее эксплуатировавшие Т-55, отмечали высокую маневренность новой техники, ее огневую мощь и простоту в эксплуатации.

Для пополнения арсеналов ННА работали танковые заводы Советского Союза, Польши и Чехословакии. Всего к 1990 году было поставлено более 500 машин.

Получив в свое распоряжение эту технику, военные ФРГ провели широкомасштабные испытания оружия своего недавнего противника. На полигонах Т-72 обстреляли из танковых пушек. В свою очередь, и танки Leopard 2 проверили на себе мощь 125-мм орудий. По некоторым данным, полученные результаты сыграли не последнюю роль в принятии на вооружение модернизированной версии германского основного боевого танка.

Секретами Т-72 заинтересовались в США, Израиле и других государствах. Им любезно предоставили такую технику для опытов. Известно о том, что специалисты шведской армии, оценивая возможности этих танков, удивились высоким характеристикам проходимости.

Более 160 ранее находившихся на хранении в ФРГ "семьдесят вторых" приобрела Финляндия, и до 2006 года они находились на вооружении сухопутных войск этой страны.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Польша
Словакия
США
Финляндия
Швеция
Продукция
Leopard-2
Т-55
Т-72
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