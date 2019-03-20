ОСК начала подготовку к строительству фрегатов проекта 11356 для Индии

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Подготовка к строительству фрегатов проекта 11356 в Индии уже началась, сообщил журналистам во вторник президент "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов.

"Да, конечно, она идет с момента подписания контракта", - сказал Рахманов на презентации коллекции моделей кораблей из фондов Государственного центрального музея современной истории России, отреставрированных при поддержке ОСК.

Отвечая на вопрос о судьбе третьего корабля проекта 11356, который планировался к передаче Индии в рамках заключенного контракта, Рахманов сказал: "Что будет с третьим корпусом, пока сказать точно не могу. Будем исходить из прагматичных задач. Что будет проще, поживем-увидим".

Он подчеркнул, что главная проблема при строительстве этих кораблей - энергетическая установка (ранее закупаемая на Украине).

"Для нас ключевым аспектом является получение российской энергетики на эти суда, а это все равно приведет к изменению машинного отделения. Нам важно учесть все экономические факторы", - пояснил Рахманов, отвечая на вопрос о возможности достройки третьего корабля этой серии для ВМФ РФ.

Москва и Дели подписали пакет контрактов, включающих поставку и производство в Индии российских фрегатов проекта 11356, в конце прошлого года. Параметры заключенных соглашений не уточнялись, однако, по неофициальным данным, сумма только одного контракта на поставку двух уже готовых кораблей составляет порядка 950 миллионов долларов.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов уточнял, что два фрегата будут построены в России, а все последующие — на индийской верфи.

Изначально фрегаты предназначались для Черноморского флота РФ, но строительство приостановили из-за отсутствия силовых установок, которые ранее поставлялись с Украины. Как заявлял в декабре РИА Новости глава судостроительного завода "Янтарь", где будут строиться эти корабли, Эдуард Ефимов, первый фрегат передадут Индии через три года, второй – через 3,5.