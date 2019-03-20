Первую лодку-носитель "Посейдонов" спустят на воду весной

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Первая подлодка-носитель "Посейдонов" будет спущена на воду весной, подтвердил РИА Новости во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".

При этом он не стал называть проект подлодки и ее характеристики, сославшись на закрытый характер данных.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что первая подлодка-носитель "Посейдонов" будет спущена на воду весной.

О разработке перспективного атомного беспилотника – "Посейдон" - Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По словам президента, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.