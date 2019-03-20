Войти
20.03.2019
РИА Новости

Первую лодку-носитель "Посейдонов" спустят на воду весной

270
0
0
Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами "Посейдон"
Демонстрация принципа действия океанской многоцелевой системы с беспилотными подводными аппаратами "Посейдон".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Первая подлодка-носитель "Посейдонов" будет спущена на воду весной, подтвердил РИА Новости во вторник президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

"Действительно, первая лодка будет спущена на воду весной этого года", - сказал Рахманов, отвечая на вопрос, когда будет спущен на воду первый носитель "Посейдона".

При этом он не стал называть проект подлодки и ее характеристики, сославшись на закрытый характер данных.

Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что первая подлодка-носитель "Посейдонов" будет спущена на воду весной.

О разработке перспективного атомного беспилотника – "Посейдон" - Путин впервые заявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По словам президента, такие беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
P-8 Poseidon
Компании
ОСК
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
Похожие новости
26.06.2018
В России вернулись к рассмотрению проекта академика Сахарова
08.06.2018
Новые вооружения позволят России сохранить паритет с США, считает эксперт
24.05.2018
Глава ОСК заявил, что характеристики ядерной подлодки-беспилотника "Посейдон" останутся тайной
20.04.2018
"Жить войной, даже холодной, долгое время нельзя"
15.03.2011
Улетая от Китая
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 20.03 07:18
  • 2
"Арктический танк" получит вооружение от "Арматы"
  • 20.03 07:01
  • 1
80 стратегий туманного будущего
  • 20.03 06:17
  • 3
СМИ: ВМФ увеличит группировку атомных ракетоносцев класса "Борей"
  • 20.03 05:28
  • 1812
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.03 04:55
  • 1
Путин заявил, что считает Су-57 лучшим военным самолетом в мире
  • 20.03 02:33
  • 1
СМИ: к 2023 году в составе ВМФ РФ будет не менее 80 подлодок
  • 20.03 02:15
  • 1
Роскосмос намерен сотрудничать с Казахстаном и после отставки Назарбаева
  • 20.03 02:04
  • 1
Бомбардировщики Су-24 разбомбили командные пункты "противника" в Калининградской области
  • 20.03 01:42
  • 1
"Винтажная" пехота
  • 20.03 01:31
  • 15
Президент подписал законы о неуважении к обществу и власти и о фейках
  • 20.03 01:07
  • 7
Раскрыта точность удара Су-34
  • 20.03 00:45
  • 14
Дайте огня. Зачем Россия возвращается к калибру "трехлинеек"
  • 20.03 00:34
  • 1
Путин пообещал решить проблему с жильем для бывших крымских военнослужащих ВСУ
  • 20.03 00:01
  • 1
Россия разместила в Крыму "Искандеры" и дальние бомбардировщики - сенатор Бондарев
  • 19.03 23:31
  • 1
Саудовский министр отметил, что санкции против РФ приведут к проблемам для всего мира