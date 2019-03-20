Россия отказалась уничтожить комплексы с ракетой 9М729

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что РФ не согласится на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, дальность полета которой, по мнению США, якобы превышает нормы Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом во вторник, 19 марта, сообщает "РИА Новости".

"На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем", — отметили в МИДе.

По данным ведомства, Соединенные Штаты отвергли все попытки РФ урегулировать встречные претензии сторон относительно ДРСМД через взаимные меры транспарентности. При этом США отклонили саму идею взаимности при осуществлении таких мер.

В МИД РФ подчеркнули, что Вашингтон добивается односторонних уступок с российской стороны, не проявляя готовности к продолжению диалога с Москвой.

2 февраля США начали процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Россию в нарушении пунктов документа и наличии ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые соглашением нормы. Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

В послании Федеральному собранию 20 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Москва не будет первой размещать нарушающие ДРСМД ракеты, а сделает это только в случае реальной угрозы.

4 марта российский лидер подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

Позднее в марте стало известно, что США занялись производством компонентов для неядерных ракет, которые запрещены ДРСМД. Ожидается, что в августе 2019 года Пентагон проведет испытания крылатой ракеты, тип которой также запрещен соглашением.

ДРСМД был заключен между СССР и США в декабре 1987 года и вступил в силу в июне 1988 года. Документ запрещает двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности. Помимо этого, соглашение запрещает Москве и Вашингтону использовать пусковые установки, предназначенные для этих ракет.