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20.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

МИД объявил о подготовке к развертыванию американских ракет

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Источник изображения: Reuters

Москва вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию Вашингтоном ракет средней дальности, говорится в комментарии российского МИДа.

"США ведут активную разработку новых ракетных систем средней дальности. Вынуждены готовиться к их потенциальному развертыванию. При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России", – говорится в комментарии на сайте российского МИДа.

В то же время в ведомстве отметили, что Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). "На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем", – говорится в комментарии.

В ведомстве отметили, что США отвергли все инициативы Москвы, нацеленные на урегулирование встречных претензий сторон в контексте выполнения ДРСМД через взаимные меры транспарентности.

"При этом отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер. Американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в наш адрес, добиваясь односторонних уступок с российской стороны", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

При этом министерство подчеркнуло, что российские предложения по урегулированию ситуации остаются в силе. "Но стучаться в закрытую дверь мы не будем", – добавили в МИД.

Там отметили, что продление ДСНВ отвечало бы интересам не только России, но и всего мирового сообщества, в то же время США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределенности.

"Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) отвечало бы интересам не только России, но и всего мирового сообщества. Однако для этого необходимо урегулировать проблему с нелегитимным односторонним выводом Вашингтоном из засчета по договору порядка сотни средств СНВ под предлогом их якобы "переоборудования, результаты которого мы уже несколько лет не можем подтвердить, как того требует соглашение", – говорится в комментарии.

"К сожалению, пока в США предпочитают создавать вокруг продления ДСНВ атмосферу неопределённости, посылая в том числе и негативные сигналы. Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере. Это не может не тревожить", – подчеркнули в министерстве.

На прошлой неделе стало известно, что Соединенные Штаты приступили к производству компонентов для испытания прототипов неядерных ракет наземного базирования, запрещенных ДРСМД.

На август Пентагоном запланированы испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 тыс. километров, которая может быть развернута в течение 18 месяцев. А в ноябре США намерены провести испытания баллистической ракеты с дальностью полета от 3 до 4 тыс. километров, которая, вероятнее всего, не может быть развернута ранее чем через пять лет. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил планы США испытать запрещенные ракеты.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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