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20.03.2019
ЦАМТО

Вооруженные силы Ирака получат партию БЛА RQ-20B "Пума-2AE"

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Посадка БЛА «Пума»
Посадка БЛА «Пума» при помощи палубной сетки.
Источник изображения: uasvision.com

ЦАМТО, 19 марта. Минобороны США 14 марта объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с Aerovironment соглашения на поставку малоразмерных БЛА RQ-20B "Пума-AE" Блок.2 ("Пума-2AE"/"Пума-AE2") для ВС Ирака.

Стоимость подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи" контракта составила 17,356 млн. долл. Количество поставляемых БЛА не раскрывается. Работы будут выполняться на предприятии в Сими-Вэлли (шт.Калифорния). Планируется, что поставки по данному контракту будут завершены к октябрю 2021 года.

Недавно разработанная AeroVironment версия "Пума AE" Блок.2, получившая в МО США обозначение RQ-20B, отличается от базовой модели (RQ-20A) более мощной и легкой силовой установкой, более легким и прочным планером, аккумулятором, обеспечивающим большую длительность полета (увеличивает продолжительность полета до 3,5 часов и дальность до 20 км), более надежной инерциальной навигационной системой и улучшенным интерфейсом с пользователем.

БЛА оборудован отсеком, который позволяет нести дополнительную полезную нагрузку. Размещенный на борту блок "Мантис i45" является универсальным и высокоэффективным инструментом, который обеспечивает улучшенные возможности по получению изображений, что позволяет БЛА вести разведку на уровне, сопоставимом с платформами, превышающими "Пума" по размерам и стоимости.

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