МИД РФ: Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729

ЦАМТО, 19 марта. Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило Министерство иностранных дел России.

"На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем", – говорится в комментарии российского МИД.

В ведомстве отметили, что США отвергли все инициативы РФ, нацеленные на урегулирование встречных претензий сторон в контексте выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через взаимные меры транспарентности.

"При этом отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер. Американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в наш адрес, добиваясь односторонних уступок с российской стороны", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Российские предложения по урегулированию ситуации остаются в силе. Но стучаться в закрытую дверь мы не будем", – цитирует "РИА Новости" комментарий российского МИД.