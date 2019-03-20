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20.03.2019
ЦАМТО

МИД РФ: Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729

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Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ "Патриот" в Московской области
Ракета 9М729 в выставочном павильоне КВЦ "Патриот" в Московской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

ЦАМТО, 19 марта. Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило Министерство иностранных дел России.

"На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем", – говорится в комментарии российского МИД.

В ведомстве отметили, что США отвергли все инициативы РФ, нацеленные на урегулирование встречных претензий сторон в контексте выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через взаимные меры транспарентности.

"При этом отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер. Американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в наш адрес, добиваясь односторонних уступок с российской стороны", – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Российские предложения по урегулированию ситуации остаются в силе. Но стучаться в закрытую дверь мы не будем", – цитирует "РИА Новости" комментарий российского МИД.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
РСМД
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