Космонавт Кононенко примерил на МКС маску, предназначенную для аварий с утечкой аммиака

В Роскосмосе сообщили, что космонавты и астронавты как минимум один раз за экспедицию проходят тренировку по использованию аварийной маски

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Командир Международной космической станции (МКС) Олег Кононенко ознакомился с аварийной маской, которая может использоваться при утечке аммиака. Фото космонавта в ней было размещено во вторник на странице Роскосмоса в социальной сети "ВКонтакте".

"Экипажи МКС, уже находясь на станции, должны ознакомиться со всем аварийным оборудованием, которое имеется на борту. Космонавты и астронавты как минимум один раз за экспедицию проходят тренировку по использованию аварийной маски", - говорится в сообщении.

(function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-30315369_334202", -30315369, 334202, '4Ppgrldj9vbAd9aIflu24_oSVQ'); }()); Задача космонавтов при ознакомлении - отработать надевание, продувку и ведение связи в ней.

Маска должна защитить органы дыхания в случае аварийной ситуации, в том числе при выбросе токсичных веществ или при пожаре. К ней прилагаются картриджи разных цветов: розовые предназначены для использования при утечке аммиака, оранжевые - после пожара.