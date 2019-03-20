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20.03.2019
Lenta.ru

Россия показала испытания ракетоносца типа "Борей"

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tvzvezda.ru

Минобороны России в День моряка-подводника ВМФ показало испытания атомной подводной лодки (АПЛ) проекта 955 "Борей". Соответствующий ролик публикует "Звезда".

"Развернуто серийное строительство неатомных подводных лодок проектов 636.3 и 677, а также атомных подводных лодок проектов "Борей" и "Ясень". Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", — заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев.

В марте сообщалось, что российские предприятия из-за нехватки финансирования в последние полтора года приостановили создание воздухонезависимой энергоустановки (ВНЭУ), предназначенной для перспективных малошумных дизель-электрических подводных лодок.

АПЛ четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" должны стать основой морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия. В настоящее время построены и находятся в строю три АПЛ: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". В 2019 году флот должен получить "Князя Владимира".

Согласно действующей госпрограмме вооружений, всего в состав ВМФ планируется принять восемь подлодок проекта "Борей". Как пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник, рассматривается возможность после 2027 года довести число АПЛ проекта "Борей" до десяти.

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Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
955 Борей
ВНЭУ
Ядерный щит
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