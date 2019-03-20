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20.03.2019
Lenta.ru

Опубликовано видео из реакторного отсека К-3

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Источник изображения: lenta.ru

В честь Дня моряка-подводника ВМФ России "Звезда" опубликовала кадры хроники из реакторного отсека первой советской атомной подводной лодки (АПЛ) К-3.

Телеканал отмечает, что атомная энергетическая установка располагается в средней части корпуса субмарины, и напоминает, что одним из основных преимуществ АПЛ является автономность и высокая скорость движения.


tvzvezda.ru


Субмарина "Ленинский комсомол", первоначально известная как К-3, была первой советской (и третьей в мире) АПЛ. Под водой подлодка способна развивать скорость до 31 узла. Время автономного плавания составляет 50-60 суток. Субмарина спущена на воду в августе 1957 года. Выведена из состава флота в 1991-м.

С 2006 года субмарина, находящаяся в акватории судоремонтного завода "Нерпа" в Снежногорске (Мурманская область), проходит переоборудование под музей.

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Страны
Россия
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