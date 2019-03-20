НАСА намерено забронировать у Роскосмоса два дополнительных места в "Союзе" для астронавтов
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"НАСА также рассматривает возможность заключения контракта с Роскосмосом на приобретение двух дополнительных мест в "Союзе" и сопутствующие услуги: одно осенью 2019 года, другое весной 2020 года", - говорится в бюджете на 2020 год, опубликованном на сайте НАСА.
В документе отмечается, что этот шаг является страховочной мерой в случае проблем, которые могут возникнуть в ходе испытательных полетов Crew Dragon частной американской компании SpaceX.
"Отсутствие американских астронавтов привело бы МКС в неработоспособное состояние", - цитирует документ Интерфакс.
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