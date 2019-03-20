НАСА намерено забронировать у Роскосмоса два дополнительных места в "Союзе" для астронавтов

"НАСА также рассматривает возможность заключения контракта с Роскосмосом на приобретение двух дополнительных мест в "Союзе" и сопутствующие услуги: одно осенью 2019 года, другое весной 2020 года", - говорится в бюджете на 2020 год, опубликованном на сайте НАСА.

В документе отмечается, что этот шаг является страховочной мерой в случае проблем, которые могут возникнуть в ходе испытательных полетов Crew Dragon частной американской компании SpaceX.

"Отсутствие американских астронавтов привело бы МКС в неработоспособное состояние", - цитирует документ Интерфакс.