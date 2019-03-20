Армия Эстонии закупит немецкую противотанковую систему

Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) признал успешным предложение единственного участника тендера на поставки местным Силам обороны дальнобойной противотанковой системы немецкой фирмы EuroSpike GmbH.

В ходе намеченных на ближайшее время переговоров должна проясниться стоимость рамочного договора, сообщает err.ee.

По результатам переговорной процедуры планируется заключить рамочный контракт о покупке противотанкового оружия сроком на семь лет.

Предпочтительная стоимость вместе с дополнительным вариантом составляет € 40 млн. Заявлено, что "закупаемая система существенно улучшит противотанковую мощь пехотных бригад, поскольку увеличит дальность выстрела и способность оказывать влияние на противника даже в том случае, если он не находится непосредственно в поле зрения".