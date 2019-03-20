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20.03.2019
Военно-промышленный курьер

Армия Эстонии закупит немецкую противотанковую систему

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Источник изображения: vpk-news.ru

Эстонский центр оборонных инвестиций (RKIK) признал успешным предложение единственного участника тендера на поставки местным Силам обороны дальнобойной противотанковой системы немецкой фирмы EuroSpike GmbH.

В ходе намеченных на ближайшее время переговоров должна проясниться стоимость рамочного договора, сообщает err.ee.

По результатам переговорной процедуры планируется заключить рамочный контракт о покупке противотанкового оружия сроком на семь лет. 

Предпочтительная стоимость вместе с дополнительным вариантом составляет € 40 млн. Заявлено, что "закупаемая система существенно улучшит противотанковую мощь пехотных бригад, поскольку увеличит дальность выстрела и способность оказывать влияние на противника даже в том случае, если он не находится непосредственно в поле зрения".

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
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Страны
Германия
Эстония
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