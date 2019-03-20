Ещё один летающий мотоцикл

Персональный летающий транспорт может стать реальностью уже в ближайшие годы. Вчера, 18 марта, портал newatlas.com сообщил о том, что французская компания Lazareth Auto-Moto провела серию лётных испытаний перспективного летающего мотоцикла LMV 496.

Людовик Лазарет, руководитель компании Lazareth Auto-Moto, известен своими неординарными транспортными средствами. Модель LMV 496 выделяется на фоне его предыдущих разработок, а также различных ховербайков: этот четырёхколёсный мотоцикл способен как ездить, так и летать.

Испытания летающего мотоцикла LMV 496

Вместо традиционных колёсных втулок летающий мотоцикл LMV 496 имеет небольшие турбореактивные двигатели JetCat. Базовый проект подразумевает использование четырёх двигателей, однако две дополнительные силовые установки могут быть смонтированы по центру для обеспечения дополнительной подъёмной силы.

Масса опытного образца мотоцикла составляет 140 кг. Его четыре турбореактивных двигателя способны обеспечивать совокупную тягу до 240 кг-сил (2,4 килоньютона). Прототип LMV 496 уже прошёл серию лётных испытаний в дистанционно управляемом и пилотируемом режимах. В Lazareth Auto-Moto планируют открыть предзаказ на новый летающий мотоцикл уже в этом году. Предварительно озвученная стоимость летающего мотоцикла составит €496 000.