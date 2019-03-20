На Камчатке корабли ТОФ выпустили зенитные ракеты

Малые ракетные корабли (МРК) "Мороз" и "Разлив" в Авачинском заливе отработали ведение боевых действий в одиночку.

"Разлив" выпустил зенитные ракеты комплекса "Оса" по надводной мишени, которая имитировала корабль условного противника. После этого экипаж выполнил ракетную стрельбу по "самолету" врага.

МРК "Мороз" расстрелял буксируемый щит, изображающий вражеское судно.

- Далее, сменив полигон, корабль принял участие в учении по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника с выполнением практической артиллерийской стрельбы по воздушной мишени, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Сегодня же артиллеристы малых ракетных кораблей "уничтожили" морскую плавающую мину, представляющую угрозу для судоходства.

Юлия Гарднер