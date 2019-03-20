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20.03.2019
Военное обозрение

Гиперзвуковой "Циркон" испытают с борта АПЛ "Казань" в 2020 году

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Применение российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта подводной лодки будет произведено в следующем году. Ракетой выстрелит новейшая многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Казань", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам источника, в рамках испытаний новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон" в 2020 году будут произведены стрельбы с надводных кораблей и подводных лодок. Подводную часть испытаний начнет многоцелевая подлодка проекта 885М "Казань", с борта которой произведут пуск ракеты в подводном положении. Сама субмарина войдет в состав Военно-морского флота России до конца этого года. На данный момент "Казань" проходит государственные испытания.

Также в марте сообщалось, что первый пуск российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" с борта боевого корабля запланирован на конец 2019 года. В Минобороны запланировали запустить ракету с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков".

Ранее Минобороны РФ заявляло, что испытания ракеты "Циркон" проводилось только с наземного берегового стенда. Во время испытаний ракета развила скорость около 9 Махов. По словам разработчиков, ракета может применяться как по морским, так и по наземным целям на дальности до 1 тысячи километров.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Казань АПЛ
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
22350
885 Ясень
ГЗЛА
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