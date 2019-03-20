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20.03.2019
ТАСС

Источник: российская атомная подлодка "Казань" в 2020 году впервые выстрелит "Цирконом"

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АПЛ К-560 "Северодвинск"
Атомный подводный крейсер К-560 "Северодвинск" проекта 885 Северного флота ВМФ России.
Источник изображения: b345 / forums.airbase.ru

Собеседник агентства уточнил, что саму "Казань" планируется ввести в боевой состав флота в конце 2019 года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российская многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Казань" в 2020 году впервые выстрелит новейшей гиперзвуковой ракетой "Циркон". Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В 2020 году стрельбы "Цирконом" в рамках испытаний этой ракеты из надводного и подводного положения начнет многоцелевая атомная подлодка проекта 885М "Казань", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что саму "Казань" планируется ввести в боевой состав флота в конце 2019 года после завершения государственных испытаний.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Циркон-С 3М22
Проекты
2020-й год
885 Ясень
ГЗЛА
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