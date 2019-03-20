Ветер с востока: кому стоит опасаться новых китайских ракет

С появлением ядерного оружия в арсенале Народной освободительной армии Китая (НОАК) одной из приоритетных задач стало конструирование баллистических ракет, не уступающих не только зарубежным аналогам, но и разработкам СССР.

Вначале появились баллистические ракеты малой дальности DF-15 (Dongfeng - "Восточный ветер") с дальностью поражения до 1 000 км. С 1985 года созданием DF-15 занимались специалисты Китайской Академии технологии ракетных двигателей, опытный образец был готов к середине 1987 года. Через год ракету показали на одной из военно-технических выставок. В НОАК серийные комплексы DF-15 стали поступать с 1989 года.

DF-15 способна нести боевую нагрузку (БН) массой 500 кг, при этом стартовый вес ракеты составляет 6 200 кг. Она комплектуется БН разных типов в зависимости от поставленной боевой задачи. Известно о существовании осколочно-фугасной, термобарической, кассетной и ядерной боевых частей.

В составе 2-го артиллерийского корпуса сухопутных войск НОАК имеются две ракетные бригады, оснащенные комплексами DF-15. Справочник The Military Balance 2017 сообщал о том, что армия Китая в настоящее время располагает примерно 144 боевыми машинами с DF-15, общее количество ракет колеблется от 300 до 360 единиц.

Следующей разработкой китайских ракетостроителей стала баллистическая противокорабельная ракета DF-21 (дальность поражения - 1 800 км). Ракета была создана как сухопутный вариант баллистической ракеты "Цзюйлан-1" (JL-1), которая стояла на вооружении атомных подлодок проекта 092 "Ся" (Type 092 Xia-Class).

DF-21D. Источник: IceUnshattered / wikimedia.org

По программе DF-21 китайские специалисты повели комплекс работ по улучшению ее характеристик, прежде всего таких как дальность и точность. К середине двухтысячных годов было разработано три вида ракет с разными характеристиками - DF-21A, DF-21C и DF-21D. Первые две предназначались для нанесения ударов по стационарным объектам противника на дальностях до 2 500-2 700 км, а третья была способна атаковать надводные цели на дистанции до 1450 км. В качестве системы целеуказания для этой ракеты используется космическая группировка из 36 спутников "Яогань Вэйсин".

Завершают линейку баллистических ракет, разработанных в Китае - МБР большой дальности DF-31А (дальность 11 200 км). Работы поэтому ракетному комплексу начались в середине 80-х годов. С самого начала перед китайскими инженерами ставилась задача обеспечить мобильный пуск ракеты с грунтовых подвижных комплексов наподобие российских МБР "Тополь-М".

Реальные ТТХ МБР DF-31 являются одной из самых важных военных тайн Китая. По данным СМИ, трехступенчатая твердотопливная ракета длиной 13 метров, диаметром 2,25 метра и стартовой массой 42 тонны оснащена инерциальной системой наведения с астронавигацией. Точность стрельбы (КВО - вероятное круговое отклонение) составляет, по разным оценкам, от 100 метров до 1 километра. МБР может быть оснащена моноблочной ядерной боеголовкой мощностью до 1 мегатонны или тремя боеголовками индивидуального наведения мощностью по 20-150 килотонн. По своей забрасываемой массе, предположительно - 1,2 тонны, эта ракета практически аналогична российским МБР "Тополь" и "Тополь-М".

DF-31. Источник: Tyg728 / wikimedia.org

Есть сведения, что в качестве боеголовки будет использоваться гиперзвуковой летательный аппарат DZ-ZF. 27 апреля 2016 года американское издание Washington Free Beacon со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило миру о седьмом испытании гиперзвукового китайского летательного аппарата DZ-ZF. Летательный аппарат был запущен с космодрома Тайюань (провинция Шаньси). По данным газеты, гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА) совершал маневры на скорости от 6 400 до 11 200 км/ч и поразил цель на полигоне в Западном Китае. Согласно докладу профильной комиссии Конгресса США, DZ-ZF может быть принят на вооружение НОАК в 2020 году, а его усовершенствованная дальнобойная версия - к 2025 году.

Модернизированный вариант DF-31А представляет собой твердотопливную трехступенчатую межконтинентальную баллистическую ракету, запускаемую с мобильной пусковой установки. По сведениям минобороны США, в Китае развернуто около 10 ракет DF-31A.По американским оценкам, ракеты DF-31 с дальностью стрельбы около 7 200 км не могут достичь территории континентальной части США из Центрального Китая. Но модификация ракеты, известная как DF-31A, имеет дальность стрельбы более 11 200 км и может достичь большую часть континентальной территории Соединенных Штатов при запуске из районов центрального Китая.

В 2009 году в открытых источниках появилось упоминание о новой китайской твердотопливной МБР - DF-41. Считается, что она окончательно вытеснит старые жидкостные ракеты DF-5, т.к. имеет дальность поражения в 15 000 км и несет разделяющуюся боевую часть, содержащую до 10 боевых блоков и средства преодоления ПРО. Не исключено, что боевыми блоками окажутся ГЛА DZ-ZF. Именно эти ракеты, по сообщению мировых СМИ, были размещены на границе с Россией, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян 24 января 2017 года.

Ушедший 44-й президент Соединенных Штатов Барак Обама ранее подписал документы по разработке новой концепции национальной безопасности, в рамках которой Стратегическое командование США (STRATCOM) должно было разработать стратегию борьбы с "подземной сетью тоннелей в КНР", в которых, по информации американской разведки, НОАК прячет свои МБР.

DF-41 и весь арсенал "Восточного ветра" стал неприятным сюрпризом для тех, кто, по словам руководства КНР, "не проявлял должного уважения к вооруженным силам Китая". Дело в том, что руководство НОАК сделало ставку на мобильные комплексы МБР, так как эти комплексы труднее всего обнаруживаются спутниками-разведчиками.

Китайская ежедневная газета Global Times прокомментировала это так: "Образ Китая с DF-41 или без них различается в глазах внешнего мира. В этом и заключается значение DF-41. Ракетный комплекс не приведет к появлению "Теории китайской угрозы", а лишь усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая".

России данный арсенал не угрожает, потому что Москва и Пекин давно являются стратегическими партнерами и идут на сближение по многим позициям, в том числе военным. Договором "О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", который в 2001 году заключили наши страны, предусмотрено обязательство о взаимном ненацеливании и неприменении МБР друг против друга.

Так что кому-то "восточный ветер" несет доверие и дружбу, а кому-то дает повод выбрать путь к миру. Ведь торговать лучше, чем воевать.

Алексей Леонков (военный эксперт журнала "Арсенал Отечества")