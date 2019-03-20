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20.03.2019
Военное обозрение

Япония намерена увеличить дальность ПКР ХASM-3 из-за угрозы ВМС Китая

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Японские авиационные противокорабельные ракеты будут модернизированы с целью увеличения дальности поражения как минимум в два раза. Такое заявление на пресс-конференции сделал министр обороны Японии Такэси Ивая, передает РИА Новости.

Истребитель F-2 с ракетами XASM-3

Источник изображения: https://www.digitalcombatsimulator.com/en

Как отмечает агенство, необходимость увеличения ПКР воздушного базирования в Японии объясняют возросшей дальностью оружия, стоящего на вооружении Военно-морских сил Китая и способного поразить японские самолеты. Министр подчеркнул, что в последние годы "другие государства продвигают свои вооружения, направленные на поражение воздушных целей".

Как можно скорее мы приступим к исследованиям для последующего внедрения вооружений военно-воздушными силами самообороны

- заявил Такэси Ивая.

Предположительно Токио намеревается модернизировать сверхзвуковые противокорабельные ракеты ХASM-3, разработанные в 2017 году Техническим научно-исследовательским институтом правительства Японии и компанией Mitsubishi Heavy Industries. Ракета предназначалась для применения истребителями F-2 японской разработки, дальность поражения составляла 200 км. В ходе модернизации планируется увеличить дальность ракеты до 400 км, также повысить ее скорость и приспособить ПКР под новый носитель - истребитель пятого поколения F-35, которых Япония заказала аж 142 единицы.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Япония
Продукция
F-2
F-35
Компании
MHI
Проекты
Истребитель 5 поколения
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