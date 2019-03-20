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20.03.2019
РИА Новости

Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, заявили в МИД

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Здание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Россия не пойдет на уничтожение комплексов с ракетой 9М729, из-за которой Вашингтон обвиняет Москву в нарушении Договора о ракетах о средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило министерство иностранных дел России.

"На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем", - говорится в комментарии российского МИД.

В ведомстве отметили, что США отвергли все инициативы РФ, нацеленные на урегулирование встречных претензий сторон в контексте выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) через взаимные меры транспарентности.

"При этом отклонена была сама идея взаимности при осуществлении таких мер. Американская сторона не проявила какой-либо готовности к продолжению диалога, зациклилась на заведомо неприемлемом по форме и сути ультиматуме в наш адрес, добиваясь односторонних уступок с российской стороны", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Российские предложения по урегулированию ситуации остаются в силе. Но стучаться в закрытую дверь мы не будем", - подчеркнули в министерстве.

Президент США Дональд Трамп заявил ранее, что Вашингтон 2 февраля начинает процедуру выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с Россией. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что "если Россия не вернется к полному и проверяемому соблюдению договора в течение шестимесячного периода", договор будет расторгнут.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны, а вызывающая у Вашингтона озабоченности ракета 9М729 была испытана на разрешенную договором дальность.

Президент России Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме. Путин 4 марта подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
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