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20.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Базу с "самолетами судного дня" затопило в США

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Источник изображения: facebook.com/55.WG.Commander

В американском штате Небраска затопило военную базу "Оффатт", где находится штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США, сообщил командующий 55-м авиакрылом ВВС США полковник Майкл Манион.

Причиной наводнения стало резкое повышение уровня воды в реке Миссури.

"Вода остается на одном уровне уже 12 часов. Мы не ожидаем, что вода поднимется, но готовимся на всякий случай. Наши партнеры из Инженерного корпуса армии предсказывают, что вода начнет отступать в четверг, 21 марта", – написал Манион в Facebook.

Авиабаза ушла под воду почти на треть, повреждено 30 зданий из 200, в том числе несколько ангаров с E-4B Nightwatch, а также затоплен почти километр взлетно-посадочной полосы, передает РИА "Новости".

Затопленная база – одна из важнейших для американской армии, поскольку на ней дислоцируются Boeing E-4B Nightwatch, которые называют "самолетами судного дня".

Самолеты предназначены для правительства и военного командования на случай начала ядерной войны. Кроме того, на базе находится новейший подземный бункер, из которого осуществляется управление американским ядерным вооружением.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
США
Компании
Boeing
Проекты
Ядерный щит
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