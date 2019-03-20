Эксперт оценил необходимость размещения бомбардировщиков Ту-22М3 в Крыму

"Размещение Ту-22М3 в Крыму диктуется чисто военной необходимостью. По мере того, как американцы наращивают свои группировки у побережья Сирии, в Восточном Средиземноморье, мы, естественно, должны создавать этому адекватный противовес", – рассказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Он объяснил, почему Ту-22М3 не будет эффективен в борьбе с ПРО США в Румынии.

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков убежден, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 в Крыму были бы очень полезны, так как только с территории полуострова эти самолеты могут "действовать наиболее эффективно против авианосных группировок США в Восточном Средиземноморье и на Ближнем Востоке".

Напомним, как сообщала газета ВЗГЛЯД, о размещении Ту-22М3 на авиабазе в поселке Гвардейском в Крыму заявил глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. Он назвал это ответом на размещение комплексов противоракетной обороны США в Румынии. Сенатор утверждал, что бомбардировщики в течение нескольких лет будут модернизированы и это позволит поражать вражеские системы ПВО и ПРО в любой точке Европы.

Однако позднее эту информацию опровергли. Россия не разворачивала в Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3, передает Лента.ру сообщение пресс-службы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. Как отметили в Совфеде, информация о наличии на полуострове ракетных комплексов "Искандер-М" тоже ошибочна, тем не менее военный потенциал региона растет.

Сложно сказать, было ли это опровержение реальным или же просто попыткой прикрыть то, что сенатор обнародовал излишнюю информацию. Константин Сивков отметил, что не знает, что там происходит. "Странные вещи творятся. Если Ту-22М3 реально развернуты в Крыму, значит, реально развернуты, если нет, то нет. А если они (в Совфеде) реально проболтались, то это их беда", – сказал он.

А вот в необходимости такого размещения Сивков не сомневается, однако отнюдь не как ответ на появление элементов американской противоракетной обороны в Румынии. Что касается противодействия ПРО США в Румынии, то эксперт пояснил, что для этой задачи лучше подойдут стратегические авианосцы Ту-160, которые нужно размещать в глубине страны. "По радиусу действия Ту-160 спокойно могут действовать с территории Сибири, чтобы наносить удары по комплексам ПРО США в Румынии", – подытожил эксперт.

"Размещение Ту-22М3 в Крыму диктуется чисто военной необходимостью. По мере того как американцы наращивают свои группировки у побережья Сирии, в Восточном Средиземноморье, мы, естественно, должны создавать этому адекватный противовес. Радиус действия Ту-22М3 порядка 2–3 тыс. километров, а дальность полета – около 7 тыс. километров. Именно из Крыма Ту-22М3 могут спокойно достать до авианосных сил США с минимальными потерями на маршруте", – сказал Сивков.

Наиболее эффективным оружием для уничтожения авианосцев эксперт назвал два вида ракет. "Первая – это старая добрая Х-22. Но появилась более совершенная ракета, которая обладает более мощными характеристиками. Это ракета Х-32. На жаргоне ее можно назвать "Цирконом" воздушного базирования. Ракета уже принята на вооружение", – пояснил Сивков.

Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 дальностью действия до 1 тыс. километров считается неуязвимой для западных ПРО, что, как отмечали американские эксперты, делает ее угрозой для авианосцев США.

Андрей Резчиков