Запланирована первая стрельба "Цирконом" с подлодки

Российская многоцелевая атомная подлодка проекта 885М "Казань" в 2020 году впервые проведет стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон", сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"В 2020 году стрельбы "Цирконом" в рамках испытаний этой ракеты из надводного и подводного положения начнет многоцелевая атомная подлодка проекта 885М "Казань", – сказал источник ТАСС.

По его словам, саму "Казань" планируется ввести в боевой состав флота в конце 2019 года после завершения государственных испытаний.

При этом ранее сообщалось, что "Цирконы" будут размещены на подлодках пятого поколения "Хаски". Строительство головной атомной подлодки пятого поколения "Хаски" планируется завершить к 2027 году.

Главной целью для "Циркона" станут авианосцы, которые составляют ядро авианосных ударных групп. У капитанов кораблей прикрытия авианосцев даже есть задача, согласно которой в случае возникновения опасности они должны пожертвовать своим судном для спасения важной цели.

Ранее в марте сообщалось, что морские испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" запланированы на конец 2019 года, пуски состоятся с новейшего фрегата ВМФ России "Адмирал Горшков" проекта 22350.

20 февраля президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, сообщил, что новейшая российская гиперзвуковая ракета "Циркон" будет обладать скоростью свыше 9 махов и дальностью поражения более 1 тыс. км.

По мнению западных экспертов, реальная скорость "Циркона" составляет 11 тыс. километров в час, что почти вдвое быстрее предполагаемого.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала об успехах России в разработке гиперзвукового оружия.

Алина Назарова