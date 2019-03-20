Почти пятое поколение: зачем Египту понадобились Су-35

Москва и Каир заключили контракт на поставку крупной партии истребителей

Египет продолжает возвращение к истокам: после долгого периода оснащения ВВС в основном западной техникой, военное руководство страны переориентирует направление закупок. СМИ сообщили о заключении контракта на поставку "более 20" истребителей Су-35. "Известия" изучают ситуацию.

Возвращение к истокам

Египет традиционно внимательно относится к своим военно-воздушным силам, уступая по их оснащению из числа близлежащих стран только Турции, Израилю и Саудовской Аравии. Долгое время, с середины 1950-х по середину 1970-х основным поставщиком современной авиатехники в эту страну был СССР. Затем, после решения Анвара Садата о переориентации на сотрудничество с Западом, Египет получал в первую очередь технику американского и западноевропейского производства, хотя советские машины оставались в строю.

Возвращение к сотрудничеству с Москвой началось в 2000-е годы с приобретения современных средств ПВО нового поколения, но по-настоящему сильный импульс это сотрудничество получило уже в 2010-х годах, после "Арабской весны", когда новое военное руководство Египта заключило несколько крупных контрактов на поставку российского оружия.

Боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52 Источник изображения: Фото: ТАСС/Лысцева Марина

Из числа авиационных контрактов можно вспомнить соглашения о поставке вертолетов Ка-52 стоимостью более $1 млрд и истребителей МиГ-29М2 — более $2 млрд. По информации источников "Известий" в оборонке, Египет рассматривал возможность приобретения дополнительной партии МиГов, но в итоге был выбран Су-35, как машина более высокого класса и явно с более высоким оснащением.

Наиболее интересным в нынешнем процессе переоснащения вооруженных сил Египта является то, что Каир развивает сотрудничество с Москвой, несмотря на ужесточение американской санкционной политики, уже приведшей к затруднениям в реализации ряда контрактов, как на Ближнем Востоке, так и в других регионах планеты.

Специалисты отмечают, что одной из главных причин такого политического курса египетского руководства, включая и собственно президента страны Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, может служить недоверие к США, после того как во время "Арабской весны" американское руководство отказалось поддержать тогдашнего президента Египта Хосни Мубарака, в течение десятилетий бывшего одним из самых преданных союзников Вашингтона и в регионе, и в мире в целом.

Самолет МиГ-29 М2 Источник изображения: Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Смена военно-политической ориентации в этих условиях стала естественным процессом и в первую очередь сказалась на закупках современного вооружения для ВВС и ПВО. Помимо уже упомянутых самолетов и вертолетов, Египет получил комплексы противовоздушной и противоракетной обороны на ТВД "Антей-2500", зенитные ракетные комплексы средней дальности "Бук-М2Э", различную технику сухопутных войск, стрелковое оружие и многое другое.

Лучшая альтернатива

Современные средства ПВО, даже в сочетании с МиГ-29М/М2, всё же еще не означают качественного повышения боевого потенциала ВВС Египта — для этого тем же МиГам явно не хватает как минимум РЛС с фазированной антенной решеткой: поставленные в Египет машины оснащаются РЛС "Жук-МЭ" с щелевой антенной решеткой. Само по себе оборудование египетских МиГов достаточно неплохо, позволяя применять современное вооружение, включая высокоточное оружие "воздух–поверхность", однако на фоне куда более продвинутого борта Су-35С, оснащенного самой мощной в своем классе РЛС Н035 "Ирбис" с пассивной фазированной антенной решеткой, оптико-электронной локационной системой, обеспечивающей обнаружение воздушных целей на большой дальности без использования радара, и рядом других изделий, оно явно проигрывает.

Строго говоря, на сегодня Су-35С является самым мощным из числа предлагаемых на рынке тяжелых истребителей, и по ряду характеристик оценивается выше, чем американская машина следующего поколения — истребитель средней весовой категории F-35.

Наличие Су-35С в составе ВВС позволит Египту сохранить место в ряду обладателей самых продвинутых ВВС на Ближнем Востоке, особенно в условиях, когда Саудовская Аравия получает более современные версии F-15, чем те, что есть у ВВС США, а Израиль уже ввел в строй свои первые F-35.

Истребители Су-35C Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Египет стал третьей страной, заключившей твердый контракт на Су-35: до него эту машины взяли в Китае и Индонезии, при этом к Китаю за этот контракт были применены американские санкции. Их целью на сей раз стал департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета КНР и его начальник Ли Шанфу.

В случае с индонезийским контрактом возможность применения американских санкций также долго обсуждалась, однако в итоге руководители страны не стали отменять сделку: ожидается, что первые машины Джакарта получит в конце 2019 – начале 2020 года.

Следующими покупателями Су-35, как ожидается, могут стать Алжир, уже имеющий в составе ВВС несколько десятков истребителей Су-30МКИ(А), и Иран, где в 2020 году истекает срок ранее наложенных ограничений на поставку в эту страну ряда систем вооружения. Кроме того, к Су-35 проявляет интерес Пакистан, что объяснимо, учитывая, что это единственный действительно современный тяжелый многоцелевой истребитель, который Пакистан может получить без серьезных политических проблем.

Учитывая заинтересованность ряда других стран, Су-35 вполне имеет шансы перенять у Су-30 знамя "самого продаваемого тяжелого истребителя на планете", хотя вряд ли он сравнится по числу поставленных иностранным заказчикам бортов с этой машиной, учитывая титанические масштабы их закупки Индией (272 законтрактованных Су-30МКИ без учета возможных дополнительных закупок и модернизации имеющихся).

Египет же, в случае сохранения выбранного курса, скорее всего, не ограничится первой партией — учитывая численность боевых самолетов в составе ВВС этой страны под 300 штук, менять устаревшие машины Каиру придется еще долго. Все шансы получить не меньше половины этого пирога у российского авиапрома есть.

Илья Крамник