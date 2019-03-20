Виктор Бондарев: войска в Крыму не оставят шанса потенциальному противнику

ЦАМТО, 19 марта. Группировка российских войск в Крыму, которая постоянно укрепляется, не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику России. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"С момента восстановления исторической справедливости и воссоединения Крыма с Россией его статус как субъекта Российской Федерации кардинально изменил данную ситуацию. Теперь здесь базируется сильная группировка наших войск, которая постоянно укрепляется. В Крыму развернуты зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, "Бук-М2", "Панцирь-С1". Системы ПРО и ПВО способны надежно прикрывать атаки с воздуха. Также здесь находится противокорабельный береговой ракетный комплекс "Бастион", оснащенный суперсовременным оружием", – цитирует В.Бондарева его пресс-служба.

При этом в пресс-службе сенатора сообщили, что информация о размещении на полуострове дальних бомбардировщиков Ту-22М3 и комплексов "Искандер" была распространена по ошибке, отмечает агентство.

По его словам, такое сочетание российских вооруженных сил, представленных высокотехнологичными, суперсовременными системами вооружений, "не оставляет ни единого шанса потенциальному противнику, дерзнувшему напасть на Россию с данного направления, защищает наши юго-западные границы и гарантирует безопасность в макрорегионе".

"Причем при развитии военного потенциала региона упор мы делали не только на развертывание боевых кораблей, но и на строительство береговых оборонительных объектов, сооружений. Сегодня Черноморский флот – серьезный, мощный защитник юго-западной части России", – заявил сенатор.

Кроме того, подчеркнул В.Бондарев, наряду с наращиванием инфраструктуры российских войск в Крыму совершенствуется боевая подготовка личного состава, который несет боевое дежурство на крымской военной базе. В.Бондарев отметил, что благодаря военной группировке России в Крыму задержание российских кораблей противником теперь исключено.

"Если бы не оперативный возврат Крыма и Севастополя в состав России, территории ушли бы под протекторат США. Американская "метрополия" молниеносно развернула бы там свои боевые комплексы. В случае войны можно было беспрепятственно выставить препоны для наших кораблей: например, заминировать дно Босфора. И российские суда не могли бы выйти на выполнение боевых задач. Сегодня это исключено. Противник не сможет здесь задержать наши корабли", – цитирует "РИА Новости" В.Бондарева.