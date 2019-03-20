Порошенко будет присутствовать на испытаниях ударных БЛА, которые Киев получил по контракту с Турцией

ЦАМТО, 19 марта. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на днях будет присутствовать на испытаниях ударных беспилотных летальных аппаратов, которые Киев получил по контракту с Турцией, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, ранее П.Порошенко заявил о подписании соглашения с Турцией на поставку турецких беспилотников Bayraktar TB2 украинской армии. Позже советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что беспилотники будут поставляться Киеву в полном комплекте, с вооружением.

"Послезавтра я еду в одну из областей Украины, где буду лично присутствовать на испытаниях ударных беспилотных летальных аппаратов, которые мы получили на основании контракта и договоренности с президентом Турции", – сказал П.Порошенко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV вечером 18 марта.

По его словам, ударные беспилотные аппараты значительно увеличат боевые возможности подразделений ВСУ, отмечает агентство.