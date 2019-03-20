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20.03.2019
Известия.ru

СМИ узнали о планах ВМФ увеличить группировку подлодок класса "Борей"

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

В командовании Военно-морского флота РФ рассматривают возможность увеличения группировки атомных стратегических ракетоносцев класса "Борей" до десяти. Об этом 19 марта сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник.

Согласно госпрограмме вооружений, в интересах ВМФ планируется построить восемь субмарин — из них уже три вошли в состав флота: "Александр Невский", "Юрий Долгорукий" и "Владимир Мономах". Еще одна — "Князь Владимир" — будет сдана в 2019 году.

Источник агентства отметил, что если общую численность субмарин решат увеличить до 10, то лодки войдут в новую госпрограмму после 2027 года.

19 марта стало известно о том, что экипажи атомных подлодок будут обучать на этапе строительства кораблей. Теперь моряки должны будут отработать и сдать нормативы по выполнению задач по организации службы, подготовке к походу, плаванию и ведению боевых действий. Раньше на эти нормативы выделялось около года.


Серия атомных подлодок четвертого поколения проектов "Борей" и "Борей-А" призвана стать основой морских стратегических ядерных сил. Длина крейсеров составляет 170 м, ширина — 13,5 м. Субмарины водоизмещением в 24 т могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
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