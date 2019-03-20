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20.03.2019
Военно-промышленный курьер

ООН расследует военные преступления Израиля в 2018

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Источник изображения: vpk-news.ru

ООН опубликовала расследование, согласно которому Израиль совершил преступления в отношении палестинских протестующих в Газе, что можно приравнять к военным преступлениям.

Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, за 2018 год израильской армией было убито более 189 палестинцев.

Независимая комиссия ООН по расследованию заключила, что израильская армия использовала боевые патроны против невооруженных протестующих в Газе. Источник также добавляет, что до 6000 палестинцев пострадали от действий израильской армии в период с 30 марта по 31 декабря 2018 года.

"Израильская армия совершила преступления против человечества, нарушая основы международного гуманитарного права и проявляя неуважение к правам и свободам человека", - цитирует Регнум комиссара ООН Бетти Каэри Мерунги.

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Страны
Израиль
Компании
ООН
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