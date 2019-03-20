Щедрый улов: сколько получают подводники

Командующий Северным флотом раскрыл зарплаты моряков-подводников

Матросы и мичманы подводных лодок Северного флота РФ получают в среднем от 70 тыс. руб., сообщил командующий флотом адмирал Николай Евменов. Сегодня денежное довольствие командира-подводника в Заполярье в два раза превышает денежное довольствие командира полка, служащего в центральной России. Кроме того, Евменов заявил, что ожидание квартир для военных "надолго не затягивается".

Жалованье моряков-подводников Северного флота России начинается в среднем от 70 тыс. рублей в месяц, а профессия подводника - одна из самых высокооплачиваемых, заявил командующий флотом адмирал Николай Евменов. Об этом пишет ФАН.

"Денежное довольствие рядового и младшего командного состава в экипажах подводных сил в среднем составляет не менее 70 тыс. руб.", - подчеркнул адмирал.

По словам Евменова, за последние годы материальное состояние подводников значительно увеличилось, а жалованье командира подводной лодки на Северном флоте превышает денежное довольствие командира полка в центральной России "более чем в два раза".

Экс-первый замначальника главного штаба ВМФ РФ, вице-адмирал Олег Бурцев в разговоре с РИА "Новости" подтвердил слова адмирала. "Мичманы, старшины, матросы-контрактники, служащие в настоящее время на подводных лодках в среднем получают 70 тыс. руб. Зарплата командира - уже порядка 250 тыс. руб.", - отметил вице-адмирал.

На Севфлоте также успешно решаются социально-бытовые проблемы, отметил командующий. Евменов подчеркнул, что в Вооруженных силах "сейчас с проблемами, существовавшими 15-20 лет назад, практически не сталкиваются" благодаря государственной социальной политике. В частности, командующий указал на жилищно-бытовые условия, которые способствуют увеличению семей, особенно многодетных.

"Работает военная ипотека. Очереди, конечно же, есть. Но ожидание квартиры надолго не затягивается", - подчеркнул Евменов.

Адмирал отметил, что в городе Гаджиево - главной базе подводных сил Севфлота - был возведен новый жилой квартал, детский сад, спорткомплекс, а также создадут бассейн и крытый ледовый корт. Примерно так же обстоит дело и в других городках и поселках подводников, добавил командующий.

"Все условия для нормальной активной жизни и развития в гарнизонах присутствуют", - заявил он. Кроме того, практически все флотские гарнизоны обеспечены цифровым телевидением.

Российский министр обороны Сергей Шойгу еще в августе прошлого года заявил, что Арктика стала объектом ресурсных, территориальных и военно-стратегических интересов ряда государств. По словам Шойгу,

защита российских национальных интересов в Заполярье и его развитие являются приоритетами в деятельности Вооруженных сил страны.

"В настоящее время в северных широтах находятся ледоколы не только России, но и Южной Кореи, Швеции, Германии, США и Китая", - отметил министр обороны РФ.

Россия с 2001 года добивается расширения своих прав в Арктике. В частности, Москва подает в ООН заявки, чтобы получить приоритетное право на добычу ресурсов на арктическом шельфе. В 2018 году в России приняли государственную программу, которая предполагает финансирование мероприятий по развитию Арктики в целом и Северного морского пути до 2025 года.

Кроме того, правительство России разработало новые правила прохода по Севморпути для военных судов иностранных государств. По новому закону, каждый проход такого корабля вдоль арктического побережья России должен быть согласован с российскими властями.

Уведомлять о намерении пройти по Северному морскому пути иностранным государствам придется в обязательном порядке за 45 суток. Кроме того, на борту любого военного корабля должен будет присутствовать российский лоцман.

Москва оставляет за собой право отказать в проходе по Северному морскому пути. Кроме того, в случае несанкционированного движения Вооруженные силы РФ оставляют за собой право применить чрезвычайные меры: арест или даже уничтожение нарушителя.

Россия считает Севморпуть "исторически сложившейся национальной единой транспортной коммуникацией России в Арктике". Президент России Владимир Путин в рамках прошедшего Федерального арктического форума "Дни Арктики в Москве" заявил, что для России Заполярье играет стратегическую роль.

Как сообщает НСН, в 2017 году Владимир Путин утвердил основы государственной политики по военно-морской деятельности до 2030 года. Согласно президентскому указу, Россия сохраняет статус морской державы, которой необходимо отвечать на наращивание военно-морского присутствия других стран в Мировом океане.

"Сохраняются существующие и появляются новые опасности и угрозы национальной безопасности России в Мировом океане, основным из которых является стремление ряда государств, прежде всего США и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике", - отметил президент.

Иван Апулеев