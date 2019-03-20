Сергей Шойгу: главное — научить отношению к жизни

Президент РГО в интервью рассказал о глобальных планах общества, новых экспедициях и проекте "Русский ковчег", а также о том, каким должен быть учитель географии

Географический диктант в этом году ожидают очередные изменения. Впервые он прошел в 2015 году как всероссийская акция, через два года стал международным, а через три — захватил почти полмира, пройдя в 99 странах. Темпы — характерные почти для любого проекта Русского географического общества (РГО). О том, что ждет новых участников образовательной акции, каким должен быть учитель географии, а также о глобальных планах общества, новых экспедициях и проекте "Русский ковчег" рассказал президент РГО Сергей Шойгу в интервью ведущим российским СМИ.

— Если бы вы оказались на необитаемом острове и у вас была бы бутылка, конечно, пустая, какое послание вы бы оставили человечеству?

— Если прямо сейчас, то ничего не стал бы писать. Меня бы оставить в покое на недельку-две на этом острове, чтобы никого бы не видеть и не слышать.

— А вообще?

— Я много летаю и с воздуха вижу, что у нас происходит. Глядя на это, хочется всему человечеству сказать: "Кончайте гадить, ребята!" Уже столько всего наделали! Такое, наверное, послание было бы в бутылке.

Мы сейчас занимаемся очисткой Арктики в местах базирования подразделений Вооруженных Сил РФ и в этом году ее полностью закончим. Это тысячи тонн металла и мусора. Бочки от горючего — вообще отдельная история.

Я бы хотел сказать слова благодарности нашим ребятам с Северного флота и тыловым службам, которые сделали специальное оборудование, позволяющее прессовать эти бочки. Меня очень радует, что этой темы бизнес как таковой не коснулся. Люди там не бизнесом занимаются, а чистят планету.

— Как вы считаете, чему в первую очередь современный человек должен научить своих детей: поставить палатку, развести костер, стрелять из ружья или ориентироваться на местности? Что важнее человеку в современном мире?

— Не хочу что-то отдельное выделять. Самое важное, чтобы сегодняшние современные дети хотели все это узнать.

Сегодня они изучают мир через кнопки. Я очень рекомендую периодически делать паузы в этом деле. Попробуйте два дня не обращаться к гаджетам, и вы почувствуете себя совсем другим человеком, появятся совершенно другие ощущения и отношение к жизни, желание в конце концов взять в руки книгу.

Сегодня много молодых людей, выйдя из самолета где-то в Сибири с открытым компьютером и наушниками в ушах, с удивлением в глазах (на грани шока) говорят: "Как? Здесь нет Wi-Fi?!?"

На горе Монгун-Тайга в Республике Тува Источник изображения: © Пресс-служба РГО

И как вы собираетесь такого человека учить палатку ставить? Костер разводить?

Главное — надо научить другому — отношению к жизни.

Я бы взял советские учебники

— Учителя географии обратились к вам с письмом, где перечислили ряд проблем с учебниками по географии. В частности, их не устроили учебники, вошедшие в федеральный перечень. Как вы считаете, можно ли как-то повлиять на эту ситуацию? Идет ли Министерство просвещения на диалог?

— Любое противостояние имеет свои причины. Как правило, всегда в процесс обсуждения учебников вмешиваются те, кто занимается их выпуском. Это бизнес, которому, по сути своей, глубоко без разницы, что печатать. Главное, чтобы за это платили деньги. Вот от этого надо избавиться.

Что в этой ситуации можно и нужно сделать? Надо собрать всех участников "торжества", исключить тех, кто имеет хоть какое-то отношение к полиграфии, и провести конкурс.

Если уж совсем упростить, я бы взял советские учебники. Очень хорошие учебники. Во всяком случае, мы прекрасно учились по ним. Большинство современных пособий, которые я смотрел, или слишком политизированы, или имеют слишком явную личную авторскую позицию, в результате чего к собственно самой географии прилипают разного рода надуманные проблемы.

На географию как таковых разных взглядов быть не может. Это не история. Какие могут быть разные взгляды на то, что за Уралом — Азия, а до Урала — Европа?

Поэтому мой взгляд именно такой: я категорически против, чтобы личное мнение того или иного автора вносилось в учебники.

— Какой выход может быть из этой ситуации?

— Если говорить об учебниках географии, вы помните, что президент РФ, председатель попечительского совета РГО Владимир Путин дал конкретные поручения: разработать концепцию учебников и увеличить количество часов преподавания географии в школе.

С президентом РФ Владимиром Путиным во время заседания попечительского совета РГО Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Концепция готова, и мы представили ее. Не так давно общался с министром просвещения по этому поводу, и, думаю, мы нашли общий язык. Так что будем двигаться вперед.

— Каким должен быть хороший учитель географии, чтобы воспитать гражданина и патриота?

— Если мы изначально будем ставить перед учителем географии задачу воспитать патриота, то у нас вряд ли что-то получится. Не будет ни географии, ни патриотов.

Первое и главное, что должен делать преподаватель географии, — развивать любознательность и любовь к своей стране. Из этого вырастает все остальное.

Хороший учитель сможет побудить учеников искать новое в книгах и фильмах, сможет объяснить, что до сих пор у нас остается огромное количество загадок. Как мне преподавали, во всяком случае, географию. Я помню свою учительницу — она была невероятно обаятельным человеком.

Прошло то время, когда мы узнавали страну и мир по "Клубу кинопутешествий". Сегодня уже все совсем по-другому. Меня спрашивают: "Где бы вы хотели побывать?"

— И где бы вы хотели побывать?

— У меня нет однозначного ответа. У моего товарища из Швейцарии была мечта проехать по маршруту Москва — Пекин на поезде через всю Россию, Монголию и Китай. Он ее осуществил.

Я бы тоже хотел совершить такое путешествие. Но сначала доехать до самого края страны, а уже оттуда повернуть в Китай. Хотел бы побывать во многих местах — на Камчатке, а особенно в Корякии. И дальше — на Чукотке, мысе Шмидта, где я бывал только пролетом или проездом.

Во время осмотра маяка на острове Большой Тютерс Источник изображения: © Пресс-служба РГО

Возвращаясь к учителям географии, мне кажется, примером для многих из них могли бы стать участники конкурса РГО "Лучший гид России". Наши конкурсанты настолько захватывающе и увлекательно рассказывают о любимых уголках страны, что привлекают туристов даже из-за рубежа. И почему бы эти рассказы не использовать как дополнительный материал в новых учебниках географии или создать учебное пособие для внеклассного чтения.

Главное, чтобы у того, что мы делаем, была цель

— Ваши слова, что надо взять советский учебник географии, наверное, лягут бальзамом на учительские сердца. Что еще из опыта, истории, жизни РГО нужно возродить?

— В первую очередь, историю. Сегодня девять из десяти выпускников университета вам вряд ли ответят, какими маршрутами доставлялась помощь в Советский Союз по ленд-лизу. И уж точно не ответят, как можно было в войну, зимой проложить воздушную дорогу: Аляска — Чукотка — Якутия — север Иркутской области — Красноярский край. И только на территории СССР развернуть пять перегонных полков. Пять! За абсолютно короткое время. Для меня и сегодня это непонятно.

Насчет проектов, которые можно было бы возродить. Мне кажется, восстанавливать надо то, что принесет пользу. Главное, чтобы у того, что мы делаем, была цель. Это сугубо мое мнение.

Сегодня появилось огромное количество проектов, популистских или развлекательных, которые не несут в себе той глубины, которую должны.

Помню, была экспедиция — играли в футбол на Северном полюсе. Я никого не критикую, у каждого свое увлечение. Но я не сторонник таких экспедиций, потому что не понимаю, какова их цель. Отморозить что-нибудь себе?

Или еще помню, но не буду называть фамилий, — люди переходили на лодках с Чукотки на Аляску. Мы приготовились их спасать, вертолеты с двух сторон. И тут местный житель решил узнать, что происходит. Ему объяснили: люди подвиг совершают. Он так удивился: "Странный какой-то подвиг, мы вообще к родственникам на Новый год туда бегаем".

— Какие экспедиции вам по душе?

— Историко-познавательные. Сейчас ребята из Красноярского отделения Русского географического общества готовят большую экспедицию к сухогрузу "Тбилиси", который затонул в районе Крестовских островов в Карском море в 1943 году.

Еще у нас готовится вторая археологическая экспедиция на курган Туннуг в Туве. Ее инициатором стал член попечительского совета РГО Фредерик Паулсен. Он не гражданин России, но человек, очень любящий нашу страну и много делающий для нее.

Я надеюсь, что после моих слов на него не будут наложены санкции. Хоть что-то хорошее должно оставаться в наших отношениях с Западом.

Курган является частью Долины Царей, где расположено множество "царских" курганов скифского времени. По предварительным данным, он относится примерно к IX–VIII векам до н.э.

Во время международной археологого-географической экспедиции "Кызыл — Курагино" Источник изображения: © Пресс-служба РГО

Ожидаем там найти артефакты пазырыкской культуры, характерной для Горного Алтая, где нашли мумию женщины в леднике.

— Которую называют Алтайской принцессой?

— Да. Здесь мы надеемся найти что-то подобное. И, возможно, еще что-то, так как в кургане есть, с одной стороны, фрагменты вечной мерзлоты, с другой — он расположен на достаточно болотистой местности.

Археологи надеются, что благодаря вечной мерзлоте удастся найти органику. Там друг на друга накладываются несколько культурных пластов. Это невероятно интересно, мы можем заглянуть туда, совсем далеко-далеко назад, и понять, как жили люди.

Это важное, новое, интересное и большое дело

— РГО инициировало создание нового научного и финансово-экономического центра развития Сибири[b] — проект "Русский ковчег". Как он продвигается?[/b]

— Это проект развития Центральной Сибири. Кроме того, туда входит часть Восточной и часть Западной Сибири. Проект включает в себя развитие транспортной сети, переработку полезных ископаемых и довольно большую энергетическую часть. На этой территории многое было сделано в советское время и многое было начато, но закончить помешала перестройка.

Я говорю о таких огромных проектах, как экскаваторный завод, Минусинский электрокомплекс, крупные комплексы по обработке цветных металлов, развязка Тайшет — Междуреченск с выходом на БАМ и Транссиб для увеличения грузопотока на десятки миллионов тонн, КАТЭК, Березовская и Назаровская ГРЭС и многое другое.

И все это необходимо развивать сегодня. Мы хотим все это объединить в один большой проект, который и назвали "Русский ковчег".

Конечно, для таких проектов нужны люди, которые по своему складу не просто исследователи и организаторы, а люди, которые действительно хотят и могут осваивать новые земли. Это важное, новое, интересное и большое дело.

Сегодня это мы делаем в рамках Русского географического общества. На данном этапе привлекли серьезных экспертов, которые дадут свою оценку.

— Кроме Русского географического общества существуют географические организации других стран. Есть ли у вас общие проекты или здесь тоже работают санкции?

— Слава богу, здесь санкций нет. Зато есть личные контакты еще с советских времен между учеными, исследователями, путешественниками, теми, кто интересуется нашей страной и хочет ее изучать.

Есть и наши традиционные друзья. Те, кто всегда проявлял интерес к сотрудничеству с Россией и Русским географическим обществом. Сегодня у нас хорошие отношения с Францией, прекрасные отношения с Китаем. Одним из последних крупных проектов, где было задействовано 99 стран, стал Географический диктант. А таким, согласитесь, не всякая олимпиада может похвастаться.

Сейчас вышли на твердую тройку

— Будут ли какие-то новшества на Географическом диктанте в этом году?

— Думаю, будут. Надо раздвигать рамки не только географические, но и возрастные. Многие приходят с детьми, и, естественно, уровень подготовки детей и взрослых разный. И не то что хотелось бы кого-то разделять, но и определять среднюю температуру по больнице уже не хочется.

Во время Всероссийского географического диктанта Источник изображения: © Александр Щербак/ТАСС

В перспективе хотелось бы понять, находимся ли мы на нужной траектории по качеству преподавания географии и учебников или надо что-то менять. Поэтому надо подумать о том, чтобы сделать группы вопросов для разных возрастов.

— А по географии самого диктанта? В последний раз был даже диктант в подразделениях Вооруженных сил РФ в Сирии. Просматривается ли уже ареал следующего диктанта?

— Пока, кроме Сирии, мы никуда не собираемся.

— Я не в том смысле.

— Я вас понял. Этот диктант писали не только в Сирии, но и на других наших зарубежных базах — в Абхазии, Армении, Казахстане, Таджикистане, Южной Осетии. Всего более 100 тысяч военнослужащих. Писали даже на кораблях, которые выполняют задачи в дальней морской зоне, например в Аденском заливе.

Мы увидели заинтересованность наших воспитанников, курсантов, военнослужащих, поняли, что люди тянутся к знаниям, и не только географическим. Поэтому родилась новая идея, и мы провели первый военно-исторический диктант. Очень хотим, чтобы все, кто связан с армией, и те, кто только хочет пойти служить, знали историю нашей Родины. Во всяком случае, не учили ее по искаженным или выдернутым из контекста фактам.

А если говорить в целом по стране, у нас растет средний балл знаний по географии. Начинали мы вообще с "двойки". Сейчас вышли на твердую, уверенную "тройку". В прошлом году впервые разбили задания на две части: первая — полегче, вторая — посложнее. По первой части имеем средний балл 56, по второй — где-то 47.

Ау, ребята, вы где?..

— Если говорить о Сирии, там сейчас идет восстановление Пальмиры, и члены РГО принимают в нем участие, создавая 3D-модель города. Есть ли шанс, что она будет восстановлена?

— Я бы хотел, чтобы этот вопрос был максимально отделен от всех бурь и ветров, которые там носятся вокруг. Пальмира — многострадальный город. Ее взрывали, разрушали, она переходила из рук в руки, оттуда выкрали множество ценностей.

Тот ущерб, который был нанесен за последнее десятилетие этому памятнику, не смогли нанести все пролетевшие над ним века и войны.

Фрагмент Великой колоннады в Пальмире Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Если вы поднимете архивные материалы, то увидите, что в ЮНЕСКО говорили о необходимости найти средства на восстановление памятника мировой культуры. Когда мы призвали к этому, мол, давайте, уже пора, начали вмешиваться разного рода течения — не совсем научного, не совсем культурного и совсем не географического толка.

Здесь хочется крикнуть: "Ау, ребята, вы где? Вы же плакали и говорили, что надо восстановить Пальмиру".

Но мы продолжаем этим заниматься, хоть это не совсем наша кафедра. Поднимаем наши архивные материалы. Нашли фотографии Пальмиры 1872 года, сделанные первыми попавшими туда русскими путешественниками. Сейчас сделаем альбом, где хотим наглядно показать, что было и что стало. Это нужно для того, чтобы понять, что и как делать дальше.

Для этого же мы делаем 3D-модель Пальмиры. Думаю, что в ближайшее время, может быть, через месяц-два, мы направим эти материалы в ЮНЕСКО, чтобы там могли оценить объем работ по восстановлению.

— Если вернуться в наши пальмиры — в Арктику. Государство сейчас очень активно участвует в развитии этого важнейшего региона для России. Ученые РГО участвуют в арктических проектах?

— Страна действительно активно занимается освоением Арктики. Множество наших больших и крупных компаний идут сегодня на Север. И все завязано на гигантские проекты — строительство танкеров для перевозки сжиженного газа и нефти, исследование Северного морского пути и навигации и многое другое. Мы, конечно, в этом принимаем участие.

РГО выпустило Арктический атлас под главной редакцией первого вице-президента РГО академика Николая Касимова. У нас идут арктические экспедиции. С одной стороны, они носят образовательный характер, с другой — исследовательский.

Проводятся они по большей части с участием Северного флота. Это, например, большая экспедиция на Новую Землю, где мы одновременно испытывали новую технику и изучали то, что там осталось от немецких войск со времен Великой Отечественной войны.

В этом году у нас будет большая экспедиция на Землю Франца-Иосифа. Мы хотели бы там разгадать многие загадки. Найдены предметы, остатки старой техники, свидетельствующие о том, что в военное время там, как и на Новой Земле, базировался немецкий отряд. И мы пока не знаем, с какой целью.

Фрагмент Великой колоннады в Пальмире Источник изображения: © Сергей Карпухин/ТАСС

Продолжаем нашу работу на Новосибирских островах, острове Врангеля, мысе Шмидта, острове Среднем. Это тоже совместная работа Военно-морского флота и РГО, членами которого являются командующий Северным флотом и многие офицеры, которые там сегодня служат. Они готовят эти экспедиции и занимаются этим очень увлеченно, с большим азартом. Подняли с одного из затонувших английских кораблей, который шел по ленд-лизу, танки "Шерман". Мало того, сделали мастерскую по восстановлению и ремонту этой техники. И танки теперь не просто на ходу, они стреляют.

— РГО принимало участие в экспедициях на остров Матуа, вы как-то говорили, что это тоже одно из мест, где вы хотели бы побывать.

— Да. Это одно из тех мест, куда я хочу попасть. Матуа и Шумшу, плато Путорана. На плато Путорана уже дважды паковал чемодан. Северный флот там разворачивал экспедицию, высаживались передовые отряды. Но не случилось.

На Матуа мы восстановили взлетную полосу, и там уже садились самолеты. Уникальная сама по себе полоса. И вообще остров невероятно загадочный. Мы провели там две больших экспедиции. Вопросов, на которые надо ответить, еще огромное количество: что там делал такой большой военный контингент, зачем нужны были такие мощные проводники электроэнергии и для чего в принципе было нужно столько электроэнергии.

Рассказать о нашей стране нам же самим

— РГО проводит очень успешный фотоконкурс "Самая красивая страна", появятся ли там когда-нибудь ваши фотографии?

— Во-первых, это по правилам не положено. Во-вторых, все-таки согласитесь, что в финал пробиться трудно. В моем случае это явно будет по блату, а это нечестно. Куда жюри денется? Что они скажут: "Нет, вот этого парня уберите отсюда?" Не то что я потом им припомню, нет, но все-таки хотелось бы не ставить в такое сложное положение членов жюри.

Может быть, с друзьями и коллегами отдельно сделаем свою выставку и покажем, что мы тоже умеем кое-что.

Конкурс мы проводим для того, чтобы люди, особенно молодое поколение, знали свою страну. И понимали, что она прекрасна, огромна и что лучше нашей страны нет. Мало таких стран, где есть пустыни и ледники, снежники и вершины, верблюды и северные олени, белые и бурые медведи.

— Вы на вручении премии РГО говорили, что общество разработало 25 туристических маршрутов. Это какие-то рекомендации или вы как-то помогаете организовывать эти поездки?

— Мы подумали и решили сделать альбом, в котором показать места, посетив которые, человек может считать свою жизнь состоявшейся.

В горах Республики Тува Источник изображения: © Пресс-служба РГО

Первый альбом — это 25 таких объектов, города и известные красивые места. Мы их описываем, публикуем фотографии, информацию, как добраться и что посмотреть. И будем продолжать этот проект.

Проще говоря, мы хотим рассказать о нашей стране нам же самим. Я думаю, что к нему подключатся и субъекты РФ, которые более подробно смогут рассказать о менее известных, но не менее красивых местах.

Поэтому я не знаю, когда мы остановимся. Наша страна прекрасна, разнообразна, огромна, велика. Может быть, их будет 100 или 150, а может быть, 200 или 300.

— Начался 2019 год, в каких экспедициях вы надеетесь поучаствовать?

— Я хочу совместить поездки по службе и побывать на Новосибирских островах, прежде всего на Котельном. Плато Путорана обязательно. В этом году кровь из носу я туда попаду. Конечно, еще хочу на Матуа. И сейчас в списке появились еще два острова.

— Какие?

— Не скажу пока, а то вы первые туда приедете.

Беседовали Екатерина Елисеева (ТАСС), Юрий Снегирев ("Российская газета") и Владимир Сунгоркин ("Комсомольская правда")