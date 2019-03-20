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20.03.2019
Военное обозрение

Пушков: Киев передал бы НАТО военно-морскую базу в Севастополе

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В России прокомментировали заявление Петра Порошенко о том, что после президентских выборов он "вернёт Крым под юрисдикцию Киева". Напомним, что, комментируя своё собственное заявление, Порошенко объявил о "невоенных методах возвращения": оказании санкционного давления на Россию и судебных исках. На слова Петра Порошенко отреагировал российский сенатор Алексей Пушков, который, как известно, является активным пользователем Твиттера. В микроблоге Пушков отметил, что целью Киева возврат Крыма и Севастополя является важным лишь с точки зрения передачи объектов полуострова для нужд армии США (НАТО).

Источник изображения: Фейсбук/Порошенко

Порошенко с Волкером и Йованович (посол США на Украине) на борту американского военного корабля в Одессе

Алексей Пушков пишет:

НАТО предложила России "вернуть контроль над Крымом Украине". Иными словами, предложила передать Крым и Севастополь под контроль самого альянса (…) первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушёл в Россию, – передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет.

После этого ответа со стороны сенатора подписчики его страницы предложили поменьше реагировать на заявления, доносящиеся с Запада или с территории Украины.

Действительно, основная реакция на кровавый госпереворот в Киеве Россией уже была продемонстрирована. В эти дни той реакции уже пять лет. Это воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, что само по себе скомкало все западные планы в отношении Украины. Теперь единственное, что остаётся тому же НАТО во главе с США, - делать постоянные антироссийские заявления и пакостить санкциями.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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