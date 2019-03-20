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20.03.2019
Военное обозрение

Критика от военного министра Франции в адрес США: В НАТО есть пункт 5, а не F-35

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Стало известно о том, что от Франции очередная порция критика досталась Вашингтону. Критические стрелы в направлении американских властей позволила себе метнуть министр вооружённых сил страны Флоранс Парли (она возглавляет ведомство с 2017 года).

Источник изображения: https://www.facebook.com/FlorenceParlyOfficiel

По словам г-жи Парли, Франция хочет углублять своё военно-техническое сотрудничество с Соединёнными Штатами, однако в Вашингтоне постоянно пытаются такое сотрудничество увязать с дополнительными "обязанностями" со стороны Парижа.

Флоранс Парли отмечает, что в последнее время США всё активнее эксплуатируют пункт о коллективной безопасности НАТО, рассматривая этот пункт через свою призму.

Парли цитирует французская и американская пресса:

Я скажу так: в уставе НАТО есть пункт 5 (о коллективной самообороне), а не пункт "F-35". Я обеспокоена тем, что солидарность с нами союзников вдруг стала зависеть от того, будем ли мы или другие европейские страны покупать те или иные вооружения. Принцип коллективной самообороны в альянсе должен быть безусловным, иначе это не альянс.

Фактически речь идёт о давлении со стороны США, в том числе и плане распространения своих истребителей 5-го поколения. А Франция и Германия собираются начать производство собственного перспективного истребителя.

Заявление французский министр Флоранс Парли сделала некоторое время назад в Атлантическом совете в Вашингтоне. Важно отметить, что это произошло за несколько часов до того, как Парли отправилась в здание Пентагона для встречи с и.о. министра обороны США Патрика Шанахана.

Во Франции отметили, что основная тема разговора между Парли и её американским коллегой была связана с обсуждением вопроса "политики Дональда Трампа". Париж выражает недовольство тем фактом, что США наращивают расходы на военную сферу на фоне постоянной критики в адрес европейских партнёров, направляя при этом в Европу – ближе к границам России – даже ту технику, которая была выведена ещё 20 лет назад.

На этом фоне стало известно о том, что Трамп подписал чек на передачу 100 тысяч долларов из своей зарплаты на "нужды министерства внутренней безопасности".

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