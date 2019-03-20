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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Бразилия и США договорились о запуске американских ракет с космодрома Алкантара

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Флаги США и Бразилии
Флаги США и Бразилии.
Источник изображения: www.eb5exclusive.com

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Бразилия и США подписали соглашение о технических гарантиях, позволяющих осуществлять коммерческие запуски спутников с базы Алкантара в северном бразильском штате Мараньян, сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару.

"Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческое использование центра Алкантара в штате Мараньян. Соглашение предусматривает, что США смогут запускать спутники и ракеты. Территория останется под юрисдикцией Бразилии", - следует из сообщения Ж.Болсонару, опубликованного в его Twitter.

Он также отметил, что данное соглашение нуждается в одобрении бразильского Конгресса. Ранее законодательный орган заблокировал аналогичное соглашение бывшего президента страны Фернанду Энрике Кардозу.

Данное соглашение является первой договоренностью, достигнутой между США и Бразилией в рамках визита Ж.Болсонару в Вашингтон.

По словам президента Бразилии, он рассчитывает на инвестиции США не только в космической отрасли.

"В различных областях, минералы, сельское хозяйство, биоразнообразие... Мы хотели бы иметь партнерство с этой страной, которой я восхищаюсь", - сказал он журналистам о США.

Во вторник должна состояться первая встреча глав Бразилии и США.

Как отметил, Ж.Болсонару, он намерен обсудить с Д.Трампом их действия по смещению Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Бразилия
Венесуэла
США
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