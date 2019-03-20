Минобороны показало испытания подводного ракетоносца типа "Борей"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".

На кадрах видно, как экипаж готовится к отплытию, а затем показано передвижение субмарины у поверхности на полном ходу.

Комментируя испытания, главком ВМФ адмирал Владимир Королев отметил, что подводные силы находятся в активной фазе развития и указал на важную роль проектов "Борей" и "Ясень".

"Эти лодки составят основу подводных сил и отвечают самым современным требованиям к таким качествам, как скрытность, маневренность и вооруженность", — цитирует телеканал "Звезда" слова адмирала.

Девятнадцатого марта в России отмечается День моряка-подводника.

Серия атомных подводных крейсеров четвертого поколения проекта "Борей" и "Борей-А" призвана стать основой морских стратегических ядерных сил на ближайшие десятилетия. До 2020 года планируется принять на вооружение восемь подлодок этого проекта.

Длина крейсера — 170 метров, ширина — 13,5 метра, подводное водоизмещение — 24 тысячи тонн. АПЛ могут нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 "Булава-30".