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20.03.2019
РИА Новости

Пензенские "Буки" проведут учения со стрельбами в Астраханской области

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Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2
Зенитно-ракетный комплекс БУК-М2.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Сергеев

САМАРА, 19 мар – РИА Новости. Расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" Центрального военного округа совершают марш из места постоянной дислокации в Пензенской области в Астраханскую область, где проведут боевые стрельбы, сообщает во вторник пресс-служба округа.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М2" Центрального военного округа приступили к совершению комбинированного марша из места постоянной дислокации в Пензенской области на полигон Капустин Яр в Астраханскую область для проведения учений с боевыми стрельбами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, накануне подразделения в местах дислокации были подняты по тревоге, сейчас продолжается подготовка и отправка железнодорожным способом воинских эшелонов в регион проведения учений. На полигоне им предстоит выполнить около 15 задач с боевыми стрельбами по крылатым ракетам на расстояниях до 50 километров. Основная фаза учений спланирована на первую декаду апреля.

"Бук-М2" - многоканальный высокомобильный многофункциональный зенитный ракетный комплекс средней дальности, который предназначен для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, в том числе зависающих крылатых ракет и других аэродинамических летательных объектов, во всем диапазоне их возможного применения, ракет, управляемых авиабомб в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

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