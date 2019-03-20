"Курсы усовершенствования офицерского состава" отмечают 50-летие

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. "Курсы усовершенствования офицерского состава" - словосочетание, которое вряд ли говорит большинству людей что-то особенное, разве что обозначает принадлежность к военным. Впрочем, так и было задумано изначально - не привлекать внимания к аббревиатуре КУОС, за которой в свое время скрывалось сверхсекретное подразделение специального назначения КГБ СССР, и которое было создано ровно 50 лет назад.

Сложная международная обстановка времен холодной войны требовала наличия у Советского Союза центра подготовки бойцов, которые могли бы решать специальные задачи в тылу противника в "особый период", то есть проводить силовые акции во время войны. Тем более что в странах Запада уже существовали боевые подразделения подобного профиля.

И такой центр был создан решением Совета министров СССР 19 марта 1969 года. Новая структура имела несколько названий, в том числе "Специальные курсы КГБ", войсковая часть 93526, но в историю вошла как "Курсы усовершенствования офицерского состава".

Впрочем, возник КУОС не на пустом месте. Первые подразделения специального назначения на случай войны создавались в СССР в 1930-е годы. В разных районах на западе страны закладывали схроны с оружием, продовольствием, амуницией, средствами связи. Но в силу разных причин те базы перед германским вторжением были ликвидированы, а многие кадры безвозвратно потеряны. Фактически была уничтожена вся скрытая инфраструктура партизанского движения, и после нападения немцев ее пришлось создавать заново, в пожарном порядке, но уже на оккупированной территории. А если бы довоенные базы были, то очень много лишних потерь можно было избежать.

Спецназовцы, умевшие все

Представляется знаковым то, что КУОС разместился в лесу в районе подмосковной Балашихи, где в свое время находилась Школа особого назначения, она же школа 101, готовившая сотрудников внешней разведки.

Подготовку в новом центре проходили офицеры территориальных органов КГБ, назначенные в специальный резерв на "особый период". В задачи этих людей входила организация партизанского сопротивления и непосредственное командование диверсионными группами в случае войны. Они прибывали со всего Советского Союза и, окончив новые курсы, возвращались на прежние места службы. Подготовка таких специалистов велась, по существу, впрок.

Логика такого подхода заключалась в том, что отдельный выпускник КУОС не только получал все знания и навыки командира специального назначения, но и сам мог подготовить разные по профилю группы спецназа и использовать их по конкретному назначению, как того могла потребовать оперативная обстановка.

Учили на КУОС предельно крепко. За семь месяцев слушатель получал навыки агентурной разведки, мог передавать шифровки по рации, мог заминировать и подорвать требуемый объект с помощью обычной армейской взрывчатки или взрывного устройства собственного изготовления. Отдельным важным требованием было знание специальной тактики малых разведывательно-диверсионных групп в сложных условиях тыла противника. "Куосовцы" изучали все виды отечественного стрелкового оружия, а также вооружение почти всех стран мира.

Слушателей готовили к тому, чтобы адаптироваться к экстремальным ситуациям, их учили переносить жару, терпеть голод, действовать ночью, спать на снегу и так далее.

Все занятия на КУОС проводились в условиях, приближенных к боевым, в том числе и на реальных объектах, при любых погодных условиях, при постоянном физическом и психологическом напряжении.

И несмотря на то, что Советскому Союзу поначалу пришлось догонять Запад в создании такого учебного центра, уже через непродолжительное время в мире вряд ли можно было найти более сильную школу подготовки спецназа. Объяснялось это просто - ведь профессиональную подготовку "куосовцев" вели люди, имевшие опыт агентурно-оперативной и диверсионной работы, полученный в Великой Отечественной войне. А в этой области с СССР никто сравниться не мог.

К примеру, курс минно-взрывного дела на КУОС вел Илья Старинов - истинный ас, "разведчик-диверсант всех времен и народов", "бог партизанской войны", как его зачастую называли сами спецназовцы.

Мудрый руководитель

А первым начальником КУОС был назначен участник войны, полковник Григорий Бояринов. Человек незаурядной судьбы, блестящий специалист своего дела, он начал войну 19-летним юношей, а закончил ее начальником штаба пограничного полка. Его отличительной чертой уже тогда было умение принимать нестандартные решения в сложных ситуациях. Будучи руководителем КУОС, Бояринов мог вести практически любую дисциплину, не пропустил не то что ни одного учения, но даже так называемого суточного выхода.

Помимо всего, Бояринов учил слушателей КУОС ни при каких условиях не бросать своих товарищей, какой бы тяжелой ни была ситуация. Вот один пример, который в свое время приводил выдающийся разведчик, начальник нелегальной разведки КГБ генерал Юрий Дроздов.

"Был у нас на учениях забавный случай: согласно поступившей вводной, один из бойцов группы ранен, и его нужно было нести на руках много километров. В качестве "раненого" нам подбросили 80-килограммовое чучело, набитое песком. Мы его, конечно, бросили и пришли налегке. Командир группы, не моргнув глазом, доложил руководителю учений Бояринову, что раненый скончался и его пришлось похоронить", - рассказывал Дроздов.

"Многомудрый руководитель Григорий Иванович не стал устраивать разнос, а достал из планшета чистый лист бумаги и зачитал "телеграмму" из Центра: "За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения особо важного задания Родины, погибший представлен к званию Героя Советского Союза. Правительством приятно решение похоронить его с воинскими почестями на Красной площади". Вконец озверевшей "братве" пришлось проделать обратный путь. Нам преподали ценный урок", - вспоминал Дроздов.

Сорок три минуты

Основатели КУОС с самого начала видели новую структуру не только как учебный центр, но и как подразделение специальных операций. Полученные навыки сотрудникам КУОС понадобились в Афганистане.

По решению советского руководства в декабре 1979 года предстояло провести операцию по свержению режима тогдашнего афганского лидера Хафизуллы Амина и захвату важнейших объектов в Кабуле.

Наиболее сложной задачей был штурм резиденции Амина - дворца "Тадж-бек", который располагался на высоте на окраине афганской столицы и представлял собой практически неприступную, тщательно охраняемую крепость. К операции по штурму дворца, получившей кодовое название "Шторм-333", готовились группы спецназа КГБ "Зенит" (она состояла из офицеров КУОС) и "Гром" (в ее состав входили сотрудники группы "А", широко известной как "Альфа"), так называемый "мусульманский батальон" ГРУ и рота ВДВ. Всего 650 человек. Но этого по канонам военного искусства было совершенно недостаточно, ведь охрана Амина по численности в разы превосходила штурмующих!

В составе "Зенита" был и 57-летний Бояринов. По своему положению ему полагалось расположиться в штабе по руководству операцией, но он не мог оставить своих ребят, которые должны были идти под пули.

Штурм дворца начался, когда над Кабулом сгустились сумерки. В нужное время спецназовцы на БТРах и БМП двинулись ко дворцу по серпантину единственной дороги. А советские зенитные установки "Шилки" открыли огонь по резиденции Амина.

Но едва первая бронемашина прошла поворот, как на нее обрушился ответный шквальный огонь со стороны дворца. Дальнейшее продвижение колонны было невозможным. Спецназовцы десантировались наружу и тут же попали под плотный обстрел. Появились первые убитые и раненые. Расчет на внезапность не оправдался, ситуация ухудшалась.

И здесь Бояринов принимает решение пробиваться к цели мелкими группами. В наступившей темноте спецназовцы резким броском подобрались ко дворцу, ворвались в здание, перед этим забросав вестибюль гранатами, и подавляя сопротивление аминовцев плотным автоматным огнем.

Бояринов, уже раненный в руку, с двумя бойцами прорвался к узлу связи дворца и уничтожил его, лишив резиденцию Амина связи с внешним миром. А дальше... Дальше Бояринов, возможно, понимая, что малыми силами захваченные позиции не удержать, выбежал из парадного подъезда дворца и стал кричать в сторону остававшихся снаружи бойцов "мусульманского батальона" прийти на помощь штурмующим. И тут же был смертельно ранен.

Но подмога подошла. Спецназ сумел добраться до места, где скрывался Амин, и ликвидировал его. Вся операция "Шторм-333" длилась 43 минуты. Ничего подобного мировая практика не знала ни до, ни после тех событий. А власть в Афганистане перешла новому национальному правительству, поддерживаемому Москвой.

В конце апреля 1980 года закрытым указом Президиума Верховного Совета СССР Георгию Бояринову (посмертно), а также еще трем участникам "Шторма-333" было присвоено звание Героя Советского Союза.

Те, кто прошел школу КУОС, затем в разные годы воевали в Афганистане и Чечне, в качестве советников действовали в разных "горячих точках" планеты. Это была команда, которая, как говорил генерал Юрий Дроздов, не знала слово "невозможно".