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20.03.2019
Интерфакс-АВН

Минобороны США и Франции подтвердили готовность к сотрудничеству в Сирии - Пентагон

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Военнослужащие Армии США
Военнослужащие Армии США.
Источник изображения: https://www.army.mil

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр обороны Франции Флоранс Парли на встрече в Вашингтоне подтвердили, что продолжат сотрудничество по сирийской проблеме.

"Министры Шанахан и Парли, как партнеры по коалиции (против запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ - ИФ) договорились продолжить совместную работу надо обеспечением безопасности и стабильности в северной Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, поступившем в "Интерфакс".

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Франция
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