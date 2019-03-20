Минобороны США и Франции подтвердили готовность к сотрудничеству в Сирии - Пентагон
Военнослужащие Армии США.
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Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан и министр обороны Франции Флоранс Парли на встрече в Вашингтоне подтвердили, что продолжат сотрудничество по сирийской проблеме.
"Министры Шанахан и Парли, как партнеры по коалиции (против запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ - ИФ) договорились продолжить совместную работу надо обеспечением безопасности и стабильности в северной Сирии", - говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, поступившем в "Интерфакс".
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